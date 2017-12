Bovespa avança 0,70%; dólar recua 0,27%

01:00 · 19.12.2017

São Paulo. O bom humor dos investidores no exterior ajudou a Bolsa brasileira a sustentar o segundo pregão de alta ontem (18), impulsionada pelo dado positivo do indicador de atividade econômica do Banco Central. O dólar fechou em leve baixa, quase em R$ 3,30.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, teve alta de 0,70%, para 73.115 pontos. O giro financeiro foi de R$ 14,210 bilhões, em dia de vencimento de opções sobre ações que movimentou mais de R$ 4,4 bilhões.

O dólar comercial teve queda de 0,27%, para R$ 3,299. O dólar à vista se desvalorizou 0,51%, para R$ 3,293.

Na Bolsa, o dia foi de estreia das ações do Burger King, que foram precificadas a R$ 19, mas terminaram a sessão com queda de 1,94%, para R$ 17,65. Das 59 ações do Ibovespa, 40 subiram e 19 caíram. A maior alta foi nos papéis da Rumo (6%).