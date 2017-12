Bolsa tem melhor semana em três meses

01:00 · 23.12.2017

São Paulo. A Bolsa brasileira teve a melhor semana em três meses com a ajuda da Embraer e da aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos, enquanto o dólar voltou a subir nessa sexta-feira (22) e encerrou cotado a R$ 3,33. O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, subiu 0,07%, para 75.186 pontos. Na semana, a alta foi de 3,55% - a melhor desde a encerrada em 15 de setembro (3,66%). O volume financeiro negociado foi de R$ 5,85 bilhões, enquanto a média diária do ano está em R$ 10,75 bilhões.

O dólar comercial teve avanço de 0,78%, para R$ 3,335. A alta na semana foi de 0,82%. O dólar à vista subiu 0,72%, para R$ 3,333 - na semana, o ganho foi de 0,72%.

As ações da Embraer voltaram a se destacar na sessão dessa sexta-feira, após subirem 22,5% na quinta. Os papéis da Embraer chegaram a ser negociados com alta de 7,43%, mas terminaram o dia em baixa de 1,44%, para R$ 19,91, com os investidores embolsando parte dos ganhos obtidos. Os papéis caíram também após o presidente Michel Temer afirmar que a venda da empresa está "fora de cogitação".

Ações

Das 59 ações do Ibovespa, 31 subiram, 27 caíram e uma ficou estável. As ações preferenciais da Eletrobras lideraram as altas, com avanço de 6,40%, para R$ 22,29. Os papéis ordinários subiram 4,33%, para R$ 18,78. A Ecorodovias se valorizou 3,64%. Na ponta contrária, as ações da Fibria caíram 1,93%. Os papéis da Suzano se desvalorizaram 1,74%. Os papéis preferenciais da Petrobras caíram 0,69%. As ações ordinárias tiveram desvalorização de 0,36%.