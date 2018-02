Bolsa tem 9ª alta e novo recorde

01:00 · 27.02.2018

São Paulo. Com agenda esvaziada, commodities como petróleo e minério de ferro ajudaram a impulsionar as ações da Petrobras e da Vale, respectivamente, e levaram a Bolsa brasileira a atingir a nona alta consecutiva. O número marca um novo recorde nominal nessa segunda-feira (26). O dólar, no entanto, fechou a sessão de ontem em baixa, sendo cotado a R$ 3,23.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, subiu 0,41%, para 87.652 pontos. Foi o quinto recorde nominal seguido. Se corrigida pela inflação, porém, a máxima de 73.516 pontos de maio de 2008 ainda estaria bem acima do atual patamar.

O dólar comercial fechou em baixa de 0,27%, para R$ 3,233. O dólar à vista caiu 0,01%, para R$ 3,237.

Cenários

Sem grandes notícias no dia, os investidores acompanharam o mercado internacional, que também fechou no azul. Na Europa, os principais índices subiram: Londres teve alta de 0,62%, Paris avançou 0,51% e Frankfurt se valorizou 0,35%.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subiu 1,58%. O S&P 500 se valorizou 1,18%, e o índice da Nasdaq avançou 1,15%. No cenário doméstico, os investidores analisaram o mais recente Boletim Focus, que reduziu a projeção para a inflação neste ano -está em 3,73%- após o IPCA-15 subir 0,38% em fevereiro, abaixo do esperado.

O resultado levou analistas a verem uma nova redução de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). A mediana do grupo dos cinco analistas que mais acertam está em 6,63% ao ano. Para o fim de 2018, a perspectiva para o juro é de 6,75%.