Bolsa tem 6ª alta e renova recorde; dólar sobe 0,21%

01:00 · 22.02.2018

A Bolsa brasileira conseguiu fechar no azul pela sexta sessão seguida e renovar o recorde nominal - que não desconta a inflação -, mesmo com o impacto negativo nos mercados americanos da ata do banco central dos Estados Unidos. O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, teve alta de 0,29%, para 86.051 pontos. Ainda assim, se corrigido pela inflação, o patamar estaria abaixo da máxima de 73.516 pontos atingida em maio de 2008 - e que hoje equivaleria a cerca de 130 mil pontos.

O dólar refletiu essa leitura e subiu. O comercial subiu 0,21%, para R$ 3,263. Já o dólar à vista avançou 0,15%, para R$ 3,254. Em dia de agenda fraca no Brasil, os investidores voltaram as atenções à ata da última reunião do comitê de política monetária do banco central americano, que deve acelerar o ritmo de alta nos juros. A moeda dos EUA se fortaleceu em relação de 21 das 31 principais moedas do mundo.

Ações

Dos 64 papéis do Ibovespa, 40 subiram e 24 caíram. As ações da Lojas Americanas lideraram as altas, com avanço de 4,02%.

Os papéis da Rumo subiram 3,67%, e a EcoRodovias se valorizou 3,22%. No sentido contrário, as ações da Magazine Luiza caíram 4,16%. A Fibria perdeu 3,23%, e os papéis do Pão de Açúcar se desvalorizaram 2,47%.

No setor financeiro, as ações do Itaú Unibanco subiram 1,32%. Os papéis preferenciais do Bradesco avançaram 0,53%, e os ordinários tiveram alta de 1,90%. O Banco do Brasil subiu 0,78%, e as units -conjunto de ações- do Santander Brasil avançaram 1,21%.