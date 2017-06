Bolsa sobe 0,2%; dólar recua 0,09%

00:00 · 14.06.2017

O dólar comercial encerrou a sessão de ontem cotado a R$ 3,309. Já a moeda à vista fechou em R$ 3,304 ( Foto: Reuters )

São Paulo. Em dia marcado pela instabilidade, a Bolsa brasileira teve leve alta ontem e o dólar fechou praticamente estável, perto de R$ 3,31, com as atenções voltadas para o cenário político e também para a reunião do banco central americano, que termina hoje (14).

O Ibovespa, que reúne as ações mais negociadas, subiu 0,21%, para 61.828 pontos. O dólar comercial teve leve baixa de 0,09%, para R$ 3,309. O dólar à vista, que fecha mais cedo, recuou 0,40%, para R$ 3,304.

O cenário político se manteve no radar dos investidores. A decisão do PSDB de permanecer no governo amenizou as preocupações, mas a sinalização de que o partido pode deixar a base do presidente Michel Temer caso surjam novas denúncias contra o peemedebista acendeu o sinal de alerta no mercado.

No exterior, o banco central americano deve definir nesta quarta-feira a taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa é que o patamar passe da atual banda de 0,75% a 1% para a faixa de 1% a 1,25%. Essa é a probabilidade calculada por 94,8% dos economistas e analistas ouvidos pela agência internacional Bloomberg.

Câmbio

A desvalorização do dólar no mercado brasileiro acompanhou o enfraquecimento da moeda americana no mundo. Das 31 principais divisas mundiais, o dólar perdeu força ante 24.

O Banco Central vendeu a oferta de 8.200 contratos de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), para rolagem dos contratos que vencem julho. O Banco já rolou US$ 2,460 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.

Ações

Na Bolsa brasileira, as ações da JBS estiveram entre as maiores quedas do Ibovespa. Os papéis recuaram 2,72%, em meio a informações de que a empresa tenta vender a Vigor para levantar recursos para o pagamento de dívidas e multas.

As ações mais negociadas da Petrobras subiram 0,31%. Os papéis que dão direito a voto avançaram 0,65%. As ações mais negociadas da Vale recuaram 1,86%. Os papéis que dão direito a voto caíram 1,75%.