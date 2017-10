Bolsa se recupera após duas quedas

01:00 · 11.10.2017

São Paulo. A Bolsa brasileira conseguiu recuperar parte das perdas das duas sessões anteriores e fechou em alta ontem (10), com impulso das ações da Petrobras e do setor bancário. O dólar terminou praticamente estável, cotado a R$ 3,18, em linha com a desvalorização sofrida no exterior. O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, teve alta de 1,55%, para 76.897 pontos. O dólar comercial caiu 0,06%, para R$ 3,185. O dólar à vista se desvalorizou 0,30%, para R$ 3,177.

A Petrobras contribuiu para o impulso verificado na Bolsa nesta terça. Esse otimismo foi ancorado no aumento dos preços do petróleo, com a perspectiva de cortes nas exportações da Arábia Saudita em novembro e por comentários de que o mercado está se reequilibrando após anos de oferta excessiva.

O barril do petróleo Brent, de Londres, subiu 1,38%, para US$ 56,56. O barril do WTI, dos EUA, avançou 2,72%, para US$ 50,93. As ações preferenciais da estatal subiram 1,89%, para R$ 16,19. Os papéis ordinários tiveram valorização de 1,46%.

O otimismo também contagiou o setor bancário. As ações do Itaú Unibanco avançaram 2,49%. Os papéis preferenciais do Bradesco se valorizaram 2,12%, e os ordinários ganharam 1,17%. O Banco do Brasil teve alta de 2,13%, e as units -conjunto de ações- do Santander Brasil tiveram valorização de 3,81%.

As ações de siderúrgicas lideraram os ganhos nesta sessão. Os papéis da Metalúrgica Gerdau subiram 5,40%. As ações da Gerdau avançaram 4,21%. A Usiminas teve alta de 2,94%, e a CSN subiu 1,01%. Os preços do minério de ferro recuaram no exterior, e puxaram para baixo as ações da Vale.

Os papéis ordinários recuaram 0,57%, para R$ 31,32. As ações preferenciais se desvalorizaram 0,52%, para R$ 28,80. Das 59 ações do Ibovespa, 52 subiram e sete fecharam em baixa nesta terça.

Dólar

No mercado cambial, o dólar perdeu força ante 28 das 31 principais moedas do mundo. Os investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do Fomc (comitê de política monetária do Fed, o banco central americano), nesta quarta. Eles esperam alguma sinalização de que o Fed subirá pela terceira vez os juros nos EUA neste ano.

O CDS (credit default swap, espécie de termômetro de risco-país) subiu pelo terceiro dia. A alta foi de 0,18%, para 186,8 pontos. No mercado de juros futuros, os contratos mais negociados fecharam em baixa. O DI para janeiro de 2018 recuou de 7,435% para 7,418%. A taxa para janeiro de 2019 teve baixa de 7,350% para 7,310%.

Câmbio

R$ 3,18

foi a cotação do dólar comercial, após queda de 0,06%. À vista, a moeda americana esteve cotada a R$ 3,177, com outra queda, de 0,30%