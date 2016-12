Bolsa registra a maior valorização da década

00:00 · 31.12.2016

Com uma alta em torno de 38,9% em 2016, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registrou a maior valorização da década, com destaque para os setores de siderurgia, elétrico e bancos. Mas se, há um ano, poucos apostavam nessa alta, hoje o cenário não é diferente. E diante das incertezas no mercado interno e externo, muitos preferem esperar a turbulência passar com o dinheiro alocado na segurança da renda fixa.

LEIA MAIS

.Onde investir no ano novo, apesar da incerteza

.Tesouro Direto ganha cada vez mais adeptos

.CDB é considerado aplicação segura

.Poupança tem retorno pequeno

Entretanto, as mesmas perspectivas que vêm direcionando os investimentos na renda fixa, como a tendência de queda dos juros, podem favorecer empresas de capital aberto de setores específicos, como varejo, indústria e construção civil.

"A redução dos juros e o crescimento da economia brasileira devem melhorar a movimentação da bolsa de valores. As empresas vão ter uma capacidade de endividamento maior, e terão mais recursos para investir", afirma Sérgio Melo. "Acredito que indústria e comércio terão um pequeno reforço com essas políticas econômicas que foram publicizadas", reforça.

Mesmo que esses setores possam se beneficiar em 2017, a escolha de empresas específicas para investir depende de uma análise mais criteriosa dos fundamentos de cada uma, como liquidez, endividamento, geração de caixa, resultados, ambiente de concorrência, dentre outros fatores. E essa análise nem todo mundo tem tempo para fazer.

"Não dá para simplesmente apostar em papéis específicos. Por um lado, a queda dos juros favorece o varejo, mas a inadimplência, por exemplo, pesa na cotação do papel", diz Delano Macedo, sócio da CDP Capital e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) do Ceará. "Na renda variável, você tem de ter uma capacidade de avaliar o direcional, ou acreditar em uma corretora para que ela vá gerir seus investimentos. Porque se você comprar ações de uma empresa achando que porque ela é grande, é mais segura ou porque leu uma notícia favorável, provavelmente você vai se dar mal".

Para o vice-presidente técnico do Ibef-CE, Ênio Arêa Leão, o risco do mercado de ações para o pequeno investidor é muito relevante nas atuais condições. "Não acho que 2017 seja um ano para arriscar. Ainda se vê muita oscilação, muitos problemas políticos", destaca.

Dólar

Com uma queda de aproximadamente 17% no ano, o dólar, que parecia um bom investimento no início de 2016, acabou frustrando quem decidiu apostar na alta prevista pelos analistas consultados pelo Banco Central em dezembro de 2015. Hoje, a moeda gira em torno de R$ 3,30. E para o fim de 2017, o Banco Central projeta que esteja cotada a R$ 3,50.

De acordo com Ênio, o investimento na moeda americana só faz sentido para quem tem despesa em dólar ou quem pretende poupar para viajar. Neste caso, a melhor opção é ir comprando dólar periodicamente, aproveitando as variações para fazer um preço médio.

"Não adianta tentar escolher o dia certo de comprar. O ideal é começar a comprar tão logo for confirmada a viagem", acrescenta Sérgio Melo. (BC)