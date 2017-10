Bolsa recua; dólar sobe 0,85% , para R$ 3,187

01:00 · 10.10.2017

São Paulo. A Bolsa brasileira fechou em baixa ontem em movimento de realização de lucros e em dia de feriado nos Estados Unidos, o que contribuiu para reduzir a liquidez nos mercados globais. O dólar se valorizou em relação ao real, também como reflexo da movimentação financeira menor.

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, recuou 0,43%, para 75.726 pontos. O volume financeiro negociado foi de R$ 6,824 bilhões, abaixo da média diária do ano, de R$ 8,3 bilhões.

O dólar comercial subiu 0,85%, para R$ 3,187. O dólar à vista teve alta de 0,83%, também a R$ 3,187.

A queda da Bolsa brasileira, a segunda seguida, ocorreu por movimento técnico de realização de lucros, após altas na semana passada, afirma Pedro Galdi, analista-chefe da Magliano Corretora. Mas também espelhou a falta de liquidez por causa do feriado de Dia de Colombo nos Estados Unidos e a agenda de notícias fraca no cenário local.

Além do feriado nos EUA, aqui a Bolsa fica fechada na quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Fora isso, os investidores acompanham a divulgação da ata da última reunião do Fed (banco central americano), amanhã.

Ações

Das 59 ações do Ibovespa, 34 caíram, 20 subiram e cinco fecharam estáveis. A maior queda foi registrada pelas ações da Marfrig, com desvalorização de 4,63%. Os papéis da CSN perderam 3,41%, enquanto a Usiminas teve baixa de 1,82%. Na ponta contrária, as ações da Rumo se valorizaram 2,80%. A segunda maior alta ficou com a Fibria, que teve ganho de 2,51%.

As ações da mineradora Vale caíram, apesar da alta de 0,69% do minério de ferro. As ordinárias se desvalorizaram 1,99%, para R$ 31,50. As preferenciais caíram 2,33%, para R$ 28,95.

As ações da Petrobras fecharam em alta, junto à valorização do petróleo no exterior. Os preferenciais subiram 1,27%, para R$ 15,89. As ordinárias subiram 0,67%, para R$ 16,48.