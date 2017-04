Bolsa recua 0,85%; dólar sobe 0,93%

00:00 · 07.04.2017

São Paulo. A Bolsa brasileira fechou em queda de 0,85% e o dólar subiu ontem (6) após o governo de Michel Temer informar que o texto original da reforma previdenciária preparado pela equipe econômica sofrerá flexibilizações. Com baixa de 0,85%, o Ibovespa fechou em 64.222 pontos. O volume negociado foi de R$ 7,1 bilhões.

Ontem, o presidente Michel Temer disse que autorizou o relator da proposta de reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), a fazer acordos com as bancadas federais para que seja mantida a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria prevista na reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso.

Também contribuiu para o mau humor do mercado o anúncio feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de que suspendeu por até 30 dias a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia aérea Azul, após constatar que materiais de apresentação da operação foram divulgados na internet, o que é proibido.

As ações da Usiminas lideraram as perdas do Ibovespa, com queda de 4,14%, seguido pelas preferenciais da metalúrgica Gerdau (-3,84%) e pelos papeis unitários do Santander (-3,79%). Petrobras e Vale também fecharam o dia em queda.

Câmbio

O dólar comercial (referência para operações de comércio exterior) ganhou 0,93%, a R$ 3,1460. O dólar à vista (usado pelo mercado financeiro) subiu 0,89%, a R$ 3,1425.