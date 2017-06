Bolsa recua 0,82%; dólar sobe a R$ 3,31

00:00 · 13.06.2017

São Paulo. A absolvição do presidente Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não acalmou o mercado nessa segunda-feira (12). A soma da crise política com o aumento da aversão ao risco no exterior provocou a queda da Bolsa brasileira e levou o dólar a R$ 3,31.

O Ibovespa caiu 0,82%. As ações mais negociadas da Petrobras subiram 0,39%. Os papéis da Vale caíram 1,94%. A maioria das ações do setor financeiro fechou em baixa.

O dólar comercial teve aumento de 0,63%, para R$ 3,312. O dólar à vista, que fecha mais cedo, subiu 1,24%, para R$ 3,318. O Banco Central manteve as atuações no mercado financeiro e vendeu 8.200 contratos de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro) para rolagem dos contratos que vencem julho. Os papéis do Itaú terminaram estáveis. As ações preferenciais do Bradesco recuaram 1,61%, para R$ 26,34, e as ordinárias caíram 1,28%.