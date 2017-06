Bolsa recua 0,66%; dólar fecha em baixa de 0,2%

00:00 · 09.06.2017

São Paulo. Os investidores mantiveram a cautela no terceiro dia de julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e levaram a Bolsa a fechar em baixa e o dólar a recuar ontem (8). O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas na Bolsa brasileira, caiu 0,66%, para 62.755 pontos. A preocupação com a crise política se refletiu novamente em volume financeiro abaixo da média diária do ano. O giro financeiro foi de R$ 6,2 bilhões - no ano, a média é de R$ 8,3 bilhões por dia.

O dólar comercial recuou 0,24%, para R$ 3,265. O dólar à vista teve queda de 0,12%, para R$ 3,280. O Banco Central vendeu os 8.200 contratos de swaps cambiais tradicionais (equivalente à venda de dólares no mercado futuro), para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 1,230 bilhão do total de US$ 6,939 bilhões que vencem em julho.

Ações

As ações mais negociadas da Vale fecharam em alta de 2,08%, para R$ 25,52. Os papéis com direito a voto avançaram 2,16%, para R$ 27,02. Os papéis da Petrobras fecharam em alta ontem. As ações mais negociadas recuaram 0,23%, para R$ 12,84. As ações com direito a voto subiram 0,15%, para R$ 13,70.