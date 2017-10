Bolsa recua 0,3%, e dólar cai 0,40%

01:00 · 12.10.2017

São Paulo. A Bolsa brasileira recuou nesta quarta (11) com os investidores acompanhando o desenrolar da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. No mercado cambial, o dólar perdeu força ante o real após a ata da última reunião do banco central americano expressar preocupação com a inflação no país. O Ibovespa, que reúne as ações mais negociadas, caiu 0,31%, para 76.659 pontos. O giro financeiro foi de R$ 10,451 bilhões, superior à média diária do ano, em R$ 8,3 bilhões.

O dólar comercial se desvalorizou 0,40%, para R$ 3,172. E o dólar à vista perdeu 0,31%, passando para R$ 3,167.

A política voltou a turvar o ânimo do investidor com o mercado financeiro brasileiro, mesmo após o deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) apresentar, na terça, relatório recomendando à Câmara barrar a tramitação da denúncia contra o presidente e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

Ações

Das 59 ações do Ibovespa, 25 subiram e 34 recuaram nesta quarta. As ações do setor educacional lideraram as baixas do Ibovespa. Os papéis da Kroton recuaram 5,72%, enquanto os da Estácio perderam 3,68%.

A mineradora Vale fechou no vermelho na sessão. E as ações ordinárias recuaram 0,70%, passando para R$ 31,10. As preferenciais se desvalorizaram 0,66%, para R$ 28,61. Os preços do minério de ferro caíram 2,23% no pregão.

A Petrobras também teve queda nesta quarta, apesar de nova sessão positiva para os preços do petróleo. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) considerou complexa a compra, pelo grupo mexicano Petrotemex, da Companhia Petroquímica de Pernambuco (PSuape) e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe), ativos da Petrobras. As ações preferenciais da estatal caíram 0,68%, para R$ 16,08. Os papéis ordinários caíram 0,48%, passando para R$ 16,64.

No setor bancário, as ações do Itaú Unibanco recuaram 0,55%. Os papéis preferenciais do Bradesco perderam 0,43%, e os ordinários caíram 0,06%. O Banco do Brasil teve ganho de 0,08%, e as units -conjunto de ações- do Santander Brasil tiveram desvalorização de 1,88%.

Câmbio

No mercado cambial, o dólar perdeu força ante 18 das 31 principais moedas do mundo. As atenções ficaram voltadas à ata do banco central americano, que mostrou que o Fed debateu as perspectivas para a inflação e para futuras altas de juros no país caso os preços não subam.

Membros do banco central americano disseram que vão se concentrar nos dados de inflação nos próximos meses ao tomar a decisão sobre os juros nos EUA, mas muitos diziam que um terceiro aumento neste ano "deve ser justificado".

A probabilidade de um aumento de juros na reunião do Fed de dezembro é de 76,5%. Com isso, o juro se situaria na faixa entre 1,25% e 1,5% ao ano.

O CDS (credit default swap, espécie de termômetro de risco-país) caiu, após três altas seguidas. O CDS recuou 1,19%, para 184,5 pontos. No mercado de juros futuros, os contratos mais negociados fecharam em baixa.