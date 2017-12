Bolsa fecha com queda de 0,6%; dólar recua

01:00 · 20.12.2017

São Paulo. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter o reajuste dos servidores pressionou em baixa o mercado financeiro brasileiro nessa terça-feira (19), em dia negativo para as principais Bolsas mundiais. No mercado cambial, o dólar fechou quase estável.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, fechou em queda de 0,60%, para 72.680 pontos. O volume financeiro foi de R$ 6,7 bilhões -quase metade da média diária de dezembro, que está em R$ 11,5 milhões.

O dólar comercial teve leve queda de 0,03%, para R$ 3,298. O dólar à vista, que fecha mais cedo, se valorizou 0,16%, também a R$ 3,298.

Das 59 ações do Ibovespa, 14 subiram, 44 caíram e uma se manteve estável. As ações da Smiles lideraram as quedas no Ibovespa, ao recuarem 3,83%. Os papéis da Qualicorp perderam 3,72%. Entre as maiores altas, as ações da Natura subiram 1,83%. A Embraer teve avanço de 1,66%, e a Gerdau se valorizou 1,09%. As ações da BR Distribuidora, que estrearam na Bolsa na última sexta-feira (15), recuaram 0,62%, após duas altas, e fecharam a R$ 15,95.