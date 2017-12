Bolsa fecha com alta de 2,41%

01:00 · 22.12.2017

O Ibovespa fechou na pontuação máxima da sessão, com alta de 2,41%, aos 75.133,42 pontos - maior pontuação desde 27 de outubro -, após ter chegado a cair mais cedo com a notícia de que a agência de classificação de risco S&P Global Ratings já teria comunicado ao Ministério da Fazenda que deve anunciar sua decisão sobre a nota de crédito do Brasil na próxima semana. As declarações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negando que a S&P tenha avisado o governo sobre um possível rebaixamento da nota do País, serviram para dar impulso ao índice. O cenário externo positivo também contribuiu para o avanço da bolsa brasileira.

A possibilidade de a S&P fazer algum anúncio na semana que vem é cogitada porque a agência não faz avaliações dos países em ano eleitoral, como no caso do Brasil em 2018.

As ações da Petrobras fecharam em alta de 4,07% (PN) e 4,32% (ON, na máxima). Entre os bancos, Itaú Unibanco PN ganhou 4,22% e Bradesco PN, +2,94%. No cenário corporativo, um dos destaques foi a disparada das ações da Embraer, que entraram em leilão com a notícia de que a Boeing teria realizado reuniões para a compra da fabricante brasileira de aviões. A Embraer confirmou estar em negociação com a Boeing para uma "potencial combinação de negócios". Ação ON da empresa terminou o pregão em alta de 22,50%, cotada a R$ 20,20.

O dólar à vista fechou com alta de 0,44%, a R$ 3,3106. Na máxima, atingiu R$ 3,3178 (0,66%) e, na mínima, R$ 3,2921 (-0,12%).