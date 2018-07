Boeing propõe pagar US$ 3,8 bi à Embraer

01:00 · 06.07.2018

São Paulo. A Boeing propôs pagar US$ 3,8 bilhões (R$ 14,8 bilhões) à Embraer para ter 80% de uma nova empresa que deve ser criada caso o acordo entre as duas companhias seja aprovado.

A nova empresa, que vai concentrar as atividades de aviação comercial da Embraer, será uma companhia fechada com operações e sede no Brasil, mas controlada pela Boeing.

Em memorando de entendimento divulgado ontem (5), as empresas afirmam que a transação avalia em US$ 4,75 bilhões (R$ 18,6 bilhões) a totalidade das operações e serviços de aviação comercial da companhia brasileira, que ficaria com 20% da nova companhia, considerada por elas uma joint venture.

Os negócios referentes a defesa e segurança e a jatos executivos da Embraer, entre outros, ficaram de fora do acordo e permanecerão sendo desenvolvidos pela brasileira.

Sem especificar termos, porém, as companhias destacaram que uma outra joint venture será criada para promover e desenvolver novos mercados e aplicações para produtos e serviços de defesa, em especial o cargueiro KC-390, da Embraer. Se o negócio for aprovado, a joint venture na aviação comercial será liderada por uma equipe de executivos no Brasil, incluindo um presidente e diretor-executivo, mas que responderá diretamente a Dennis Muilenburg, presidente da Boeing. A americana terá o controle operacional e de gestão da nova empresa.

Detalhes

A Embraer terá direitos a governança e de veto em determinadas matérias, "observados termos e condições a serem estabelecidos nos documentos definitivos", informou a empresa brasileira. Boeing e Embraer ainda irão finalizar os detalhes da parceria pelos próximos meses. O acordo depende de aprovações regulatórias e acionistas, incluindo o governo brasileiro, que deu aval para o prosseguimento da transação entre as empresas.