BNDES limita crédito a 80%

00:00 · 06.01.2017

Rio. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem (5) mudanças em sua política de concessão de crédito. Uma das novidades é a imposição de um limite de financiamento de até 80% dos projetos pelo banco de fomento. O teto de 80% será destinado aos investimentos prioritários, como inovação.

Na política anterior do Banco, vigente há nove anos, cada linha de crédito tinha um limite próprio, que poderia chegar a 100%. A exceção será a linha concedida a municípios para reconstruções em caso de desastres naturais. Neste caso, o limite de crédito continua 100%.

Além disso, agora, as linhas de crédito do BNDES para as empresas passarão a ser organizadas conforme as características do investimento. O Banco anunciou que oferecerá parcela maior de juros baixos para investimentos em meio ambiente, inovação e para as empresas menores, e não para determinados setores. Para definir prioridades, o BNDES também reforçará a avaliação dos impactos sociais dos projetos, criando um departamento específico para isso.

A reorganização deixará as linhas do BNDES mais simples. O número de instrumentos financeiros cairá de 100 para 50. No crédito à infraestrutura, pouco mudou, pois as regras já haviam sido anunciadas, com as concessões inseridas no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI).