Benefícios vão ser reavaliados entre 2017 e 2018

00:00 · 05.01.2017

Os postos municipais e estaduais também serão usados para o recadastramento e a revisão de todos os benefícios concedidos ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Brasília. Idosos e pessoas com deficiência que têm baixa renda e recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão chamados entre 2017 e 2018 para serem recadastrados e terem seus benefícios reavaliados, informou ontem (4) o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Neste ano, serão recadastrados os idosos (acima de 65 anos) que têm direito ao BPC. Em 2018, será a vez das pessoas com deficiência de qualquer idade que recebem o benefício.

Durante o recadastramento, os benefícios também serão reavaliados com o objetivo de saber se ainda estão válidos, segundo a pasta. Essa reavaliação deveria acontecer de dois em dois anos, mas a última vez que ocorreu foi no ano de 2008.

De acordo com o ministério, os beneficiários não devem procurar os órgãos públicos, e sim aguardar serem chamados para a realização do recadastramento. "O cronograma ainda será definido e divulgado pelo ministério", disse, por meio de nota, o secretário-executivo do ministério, Alberto Beltrame.

Recadastramento

O recadastramento acontecerá porque um decreto de julho do ano passado determina que todos os que recebem o benefício terão que ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal - hoje, 40% ainda não fazem parte do cadastro, segundo a Pasta. Os novos benefícios passarão a ser inscritos automaticamente no Cadastro Único.

Postos municipais

Em portaria publicada ontem, a Pasta determinou que, além das agências da Previdência Social, quem tem direito ao BPC passa a poder requerer o benefício também em postos municipais e estaduais. A adesão das prefeituras e dos governos estaduais é voluntária e deverá ser feita através de um termo de cooperação com o governo federal. "A medida simplifica a vida do cidadão, que não precisará ir mais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para requerer o BPC", afirmou Beltrame.

Reforma

Conforme a proposta de reforma previdenciária, pessoas com deficiência e trabalhadores expostos a agentes nocivos também terão maior dificuldade para se aposentar, caso o projeto do governo federal seja aprovado. Hoje, os dois grupos podem se aposentar por tempo de contribuição inferior ao da regra geral, dependendo da gravidade da deficiência e das condições de trabalho, e sem idade mínima.

Pelo projeto, os dois grupos terão que obedecer a uma idade mínima no máximo dez anos inferior aos 65 exigidos na regra geral, após terem contribuído durante pelo menos 20 anos. Idade e tempo podem variar porque a concessão do benefício será decidida caso a caso. O governo justifica o endurecimento das regras sob o argumento de que as condições do ambiente de trabalho melhoraram nos últimos anos, o que justificaria a introdução de uma idade mínima.