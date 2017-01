Benefício do INSS acima do Mínimo tem alta de 6,58%

00:00 · 17.01.2017

A portaria publicada pelo Ministério da Fazenda prevê que as contribuições ao INSS tenham alíquota de 8% para quem ganha até R$ 1.659,38 Pessoas acima de 65 anos são apenas 0,3% dos trabalhadores. A situação foi mostrada pelo Diário do Nordeste na edição do dia 17 de dezembro de 2016

São Paulo. Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão reajustados em 6,58% em 2017 e terão teto de R$ 5.531,31. O aumento foi definido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2016, como prevê a legislação, e publicado em portaria no Diário Oficial dessa segunda-feira (16). O percentual de alta ficou acima do salário mínimo, que obedece outra regra e teve reajuste de 6,48%. O salário mínimo é o piso para o pagamento dos benefícios, como aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte. Os reajustes dos benefícios dos 19,2 milhões de aposentados, pensionistas e segurados do INSS vão custar R$ 27 bilhões aos cofres públicos em 2017, segundo cálculos da Secretaria de Previdência.

A portaria publicada pelo Ministério da Fazenda prevê que, desde 1º de janeiro deste ano, as contribuições ao INSS tenham alíquota de 8% para quem ganha até R$ 1.659,38. Para remunerações entre R$ 1.659,39 e 2.765,66, a alíquota será de 9% e, entre 2.765,67 e 5.531,31, de 11%. O valor da cota do salário-família por filho de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade foi definido em R$ 44,09 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 859,88; e R$ 31,07 para o segurado com remuneração mensal entre R$ 859 88 e R$ 1.292,43.

O auxílio-reclusão será pago a dependentes de segurado com salário abaixo de R$ 1.292,43. Também foram reajustados os valores das multas cobradas por descumprimento de obrigações previdenciárias, que vai variar de R$ 300,49 a R$ 30.050,76.

Trabalho para idosos

Para quem pretende se aposentar pelo INSS, o cenário futuro mostra incertezas. Caso a proposta de reforma previdenciária feita pelo governo federal seja aprovada, será mais difícil obter a aposentadoria integralmente. Para conseguir ganhar o valor integral do benefício, a maioria dos brasileiros precisará trabalhar além dos 65 anos. No entanto, não será fácil para quem optar por esse caminho, tendo em vista o limitado número de vagas de emprego formal para pessoas da terceira idade no mercado de trabalho brasileiro.

De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui hoje cerca de 16 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Contudo, apenas 137,6 mil delas ocupam vagas formais no mercado de trabalho. Esse grupo representa apenas 0,3% dos 48 milhões de trabalhadores formais na economia brasileira em 2015.

Os números da Rais incluem dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que englobam trabalhadores celetistas, e também dados dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, além de trabalhadores temporários.

A Rais de 2015 mostra ainda que dos 5.570 municípios do país, 906 não tinham nenhum trabalhador com idade superior a 65 anos. A maior parte dos municípios (4.234) tinha, cada um, menos de 50 trabalhadores com 65 anos ou mais.

Entre as cidades que possuem trabalhadores nessa faixa etária, Fortaleza é a quinta do País com o maior número de idosos no mercado de trabalho, contabilizando 3.116 pessoas. À frente da Capital cearense, aparecem São Paulo (15.756), Rio de Janeiro (10.935), Belo Horizonte (3.652) e Brasília (3.508). Já após Fortaleza, vêm as cidades de Salvador (3.072), Porto Alegre (3.011), Curitiba (2.957), Recife (2.873) e Belém (1.897).

Em dezembro de 2016, o governo apresentou uma proposta de reforma da Previdência Social segundo a qual seria necessária a idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres.

Além disso, para receber a aposentadoria integralmente, o trabalhador deveria contribuir por 49 anos. Assim, apenas aqueles que começaram a trabalhar aos 16 anos teriam o benefício integral ao se aposentar com a idade mínima. A proposta está em tramitação no Congresso e ainda pode sofrer modificações.