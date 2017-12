Beach Park terá isenção para importar equipamentos

01:00 · 13.12.2017

Em 2018, o parque aquático, que já conta com 18 grandes atrações, irá lançar um novo brinquedo.

O Beach Park, no Porto das Dunas, está entre os cinco parques temáticos brasileiros que terão isenção do imposto de importação para compra de equipamentos. A medida foi aprovada na semana passada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) e também inclui os parques Wet n' Wild, Blue Park, Unipraias Camboriú e Unipraias Gramado. Segundo o Ministério do Turismo (Mtur), o incentivo deverá resultar em investimentos de R$ 42,5 milhões. As empresas precisarão trazer os produtos ao País no período de seis meses.

Segundo informou o Beach Park, por meio da assessoria, os equipamentos serão destinados a uma nova atração que será inaugurada em 2018. E mais detalhes serão divulgados em março. Atualmente, o parque aquático conta com 18 grandes atrações, e recebeu no último ano um milhão de visitantes, com a inauguração do brinquedo Vaikuntudo, maior toboágua na categoria tornado do mundo.

Além do parque, o complexo turístico Beach Park reúne três resorts, um hotel, restaurante de Praia e um espaço de convivência e serviços, os dois últimos abertos ao público.

"Essa decisão mostra como o governo brasileiro acredita no segmento de parques temáticos para impulsionar a economia", disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão. A isenção para compra de novos equipamentos para parques temáticos é uma das ações do Plano Brasil + Turismo, um pacote de medidas lançado em abril para impulsionar o setor de viagens.

Parques turísticos

Um estudo elaborado pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) revelou que a redução de carga tributária pode resultar em um investimento de R$ 1,9 bilhão e gerar cerca de 56 mil empregos nos próximos cinco anos no Brasil. Atualmente, os 18 estabelecimentos associados ao Sindepat geram 11 mil empregos diretos e movimentam cerca de R$1 bilhão por ano.

O presidente do Sindepat, Alain Baldacci, comemorou a isenção dos impostos. "Acredito que o governo foi sensível à necessidade de constante atualização do setor e isso só pode ser feito através da importância de novos equipamentos e, entendendo essa conjuntura, o governo resolveu abrigar esse pleito, com o apoio dos ministros Marx Beltrão e Marcos Pereira, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Agora nosso objetivo é conquistar essa isenção em definitivo no próximo ano".