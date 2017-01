Beach Park atinge marca de 1 milhão de visitantes

00:00 · 03.01.2017

Um dos maiores equipamentos turísticos do Ceará, o Beach Park, localizada na praia do Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza, atrai milhares de turistas do País inteiro. Não à toa, o Beach Park alcançou, em 2016, a marca de 1 milhão de visitantes, entrando para uma seleta lista de parques aquáticos ao redor do mundo que atingiram esse número. Para comemorar a marca, o Beach Park ofereceu um tratamento exclusivo para a "família 1 milhão", que, representando as outras centenas de milhares de pessoas que se divertiram no parque em 2016, foi presenteada com uma programação especial.

Os principais estados emissores de turistas foram São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Paraná. Em relação ao ano de 2015, o Beach Park conquistou um aumento de 8% no número de visitantes no parque, com um total de 1.044.087 pessoas em 2016.

Segundo o diretor geral do Beach Park, Murilo Pascoal, o movimento cresceu em 2016 devido à repercussão da inauguração, em dezembro de 2015, de duas atrações: o Vaikuntudo e a Vila Azul do Mar. "É uma satisfação enorme ser um local de realização de sonhos e saber que contribuímos para a felicidade de 1 milhão de pessoas só em 2016. A meta é manter a visitação em alta e inaugurar as novas atrações que já preparamos para o verão 2017", disse.