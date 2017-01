BC lucra R$ 75,5 bi em operação cambial

00:00 · 05.01.2017

Brasília. O Banco Central (BC) lucrou R$ 75,562 bilhões em 2016 com operações de câmbio, chamadas de swap cambial. Em 2015, o banco havia registrado prejuízo de R$ 89,657 bilhões nessas operações.

Criado em 2001, o swap cambial é uma ferramenta que permite ao BC intervir no câmbio sem comprometer as reservas internacionais. O BC vende contratos de troca de rendimento no mercado futuro. Apesar de serem em reais, as operações são atreladas à variação do dólar.

O objetivo dessas operações é oferecer proteção cambial para as empresas em momentos de forte oscilação da cotação e liquidez (recursos disponíveis) ao mercado. Quando o dólar sobe, o BC tem prejuízo com as operações de swap. Quando a cotação cai, a instituição lucra.

Os resultados do BC com essas operações são transferidos para os juros da dívida pública, aliviando as contas públicas quando os contratos de swap são favoráveis à autoridade monetária. Quando ocorre o oposto, precisam ser cobertos com emissões de títulos públicos pelo Tesouro Nacional. Em 2016, o BC iniciou um processo de redução do estoque de swaps cambiais, mas a estratégia foi interrompida após a eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA.

ANÁLISE

Dólar recua para R$ 3,22

O real liderou o ranking de valorizações ante o dólar nessa quarta-feira (4), quando moeda americana perdeu força mundialmente. O dólar chegou à casa dos R$ 3,22, na menor cotação desde 9 de novembro, dia seguinte à surpreendente eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Desde então, o dólar passou a subir em escala global, com as expectativas de que a economia americana vai acelerar sob Trump, levando à alta da inflação e, consequentemente, dos juros americanos. A moeda americana à vista terminou a sessão de ontem em baixa de R$ 0,94%, a R$ 3,2233; o dólar comercial, que encerra a sessão mais tarde, caiu 1,34%, a R$ 3,2190.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,36%, aos 61.589,06 pontos. O giro financeiro foi de R$ 6,1 bilhões. Sem grandes novidades nos cenários interno e externo, o índice devolveu uma pequena parte dos ganhos da véspera, quando avançou 3,73%.

As ações PN da Petrobras fecharam estáveis, e as ON recuaram 1,19%, mesmo com a alta do petróleo no mercado internacional. Os papéis da Vale seguiram a queda do minério de ferro na China e tiveram desvalorização de 1,90% (PNA) e 1,79% (ON).

No setor financeiro, Itaú Unibanco PN subiu 0,42%; Bradesco PN, -0,63; Bradesco ON, -0,03%; Banco do Brasil ON, -0,52%; Santander unit, +0,45%; e BM&FBovespa ON, +1,88%.

A unit da Klabin liderou as quedas do Ibovespa, com -3,71%; no topo da lista de maiores altas, Usiminas PNA avançou 6,06%.