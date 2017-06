BC: 250 milhões não têm acesso a bancos

00:00 · 07.06.2017

Brasília. O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse ontem (6), em Brasília, que, na América Latina e no Caribe, milhões de adultos seguem sem acesso a serviços financeiros, devido a disparidades de renda e a sua exclusão do sistema financeiro. Ele participou da abertura do 1º Encontro de Especialistas da Iniciativa para a Inclusão Financeira da América Latina e Caribe (Filac), da Aliança para Inclusão Financeira (AFI).

"Os países da região, em geral, têm um baixo nível de poupança formal e uma penetração muito pequena no que se refere a soluções envolvendo celulares. Além disso, apesar de os países da região possuírem características em comum, ainda há grande variação nos níveis de inclusão financeira entre eles", disse. Ele acrescentou que a inclusão financeira não se resume somente a propiciar acesso a serviços financeiros.

"Embora esse já seja um grande desafio, é preciso também que esses serviços sejam adequados às necessidades da população incluída e que seu uso seja feito de forma consciente e responsável", afirmou.

O diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, Isaac Sidney, destacou que, apesar de alguns avanços, ainda há na América Latina e Caribe 250 milhões de pessoas sem acesso a serviços bancários. "Em média, a posse de conta bancária na América Latina e no Caribe gira em torno de 45%, e o nível médio de poupança formal é ainda mais baixo, 17%", disse o diretor do BC.