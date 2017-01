BB parcela fatura de 2 mi de clientes

00:00 · 05.01.2017

Mais de 4 milhões de clientes do Banco do Brasil foram abordados em novembro para pagarem tarifas menores do que as que vinham pagando ( Foto: Marcos Santos )

Ao mesmo tempo que lançará uma campanha de educação financeira direcionada aos clientes que estão pagando o valor mínimo do cartão de crédito, o Banco do Brasil (BB) vai oferecer o parcelamento da fatura para cerca de 2 milhões de clientes.

"A ideia é orientá-las para migrar para uma linha especial de parcelamento, que custa mais barato. Em breve o Banco também alertará os usuários que, por determinação do Banco Central, o tempo de permanência no rotativo será reduzido", informa o BB via nota enviada à imprensa.

Outra ação do Banco é são peças publicitárias cujo mote é "use o cartão de crédito a seu favor". "A campanha dará dicas sobre as vantagens do parcelamento da fatura e dos serviços oferecidos pelo banco para maior controle dos gastos".

Central com especialistas

"Em linha com a estratégia de incentivar o crédito consciente, o Banco também criou uma central com mais de 100 especialistas em uso responsável do crédito, que entrou em operação em novembro. A equipe atua em conjunto com a rede de agências para reorientar os clientes que utilizam o rotativo com frequência a buscarem alternativas mais baratas e alinhadas com as suas necessidades", acrescenta a instituição, informando que "apenas em novembro, 4 milhões de clientes foram abordados para indicar opções com taxas mais baratas das que eles vinham utilizando".