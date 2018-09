Barracas de praia estimam até 300 oportunidades

01:00 · 17.09.2018

Os ambientes de lazer e entretenimento, como as barracas de praia, sempre elevam os postos de trabalho no meio e fim do ano. A partir de 15 de outubro, esses estabelecimentos devem estar prontos para a seleção de interessados

Independentemente do contexto geral da economia, se o ritmo está maior ou não, as oportunidades de emprego temporário normalmente surgem no Estado, especialmente em períodos de maior demanda, como na alta estação das férias.

De dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, as barracas de praia em Fortaleza poderão ofertar juntas de 200 a 300 vagas de emprego por temporada, segundo calcula a presidente da Associação dos Empresário da Praia do Futuro (AEPFuturo), Fátima Queiroz. O volume é entre 10% a 15% acima do verificado em igual período anterior.

> CE: emprego temporário deve crescer 10% com 1.035 vagas

"A crise existe, mas o turismo está crescendo no Ceará e as pessoas estão saindo mais de casa neste ano em relação a 2017. Se divertir é uma necessidade. Isso consequentemente impacta na economia da Cidade e do Estado", aponta. A presidente da AEPFuturo indica a quem está interessado em se candidatar a uma vaga a levar currículo e Carteira de Trabalho às barracas. O ideal é que a visita seja realizada a partir de 15 de outubro, dias em que os estabelecimentos já estarão devidamente prontos para o recrutamento de novos colaboradores. As principais oportunidades são para as atividades de atendimento e cozinha para quem tem disponibilidade para trabalhar nos fins de semana."Esse setor de alimentação e entretenimento vem de certa forma superando a crise do desemprego, dando oportunidade tanto para quem está inserido no mercado e também para quem não consegue uma chance", assinala.

Bares e restaurantes

O presidente do Sindicato dos bares, restaurantes, barracas de praia, buffets e similares, do Estado do Ceará (Sindirest), Moraes Neto, garante que a perspectiva de oferta de emprego temporário neste fim de ano é "muito boa e animadora". O setor, inclusive, estima um incremento de 8% a 10% nas contratações, de outubro de 2018 a janeiro de 2019, ante igual período anterior. "Os números do turismo no Ceará cresceram, inclusive na contratação de mão de obra e o nosso setor se destacou nesse segmento. A disparada do dólar e toda incerteza levam o turista brasileiro a optar por destinos internos e hoje somos referência". (LC)