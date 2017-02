Bandeira tarifária verde até abril; ONS vê mais chuva

00:00 · 04.02.2017

O ONS projeta que os reservatórios do Nordeste devem melhorar, encerrando fevereiro com 20,2% da capacidade ( Foto: Cid Barbosa )

Brasília. A bandeira tarifária verde nas de conta de luz, que não têm cobrança extra para os consumidores, deve ser mantida por, pelo menos, até abril, devido ao regime de chuvas mais abundante nas regiões Sul e Sudeste. A informação foi dada nessa sexta-feira (3) pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Donizete Rufino.

A cor da bandeira em vigor no mês da cobrança é impressa na conta de luz e indica o custo da energia elétrica, em função das condições de geração de eletricidade. Por exemplo, quando chove menos, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia.

De janeiro de 2015, quando o sistema foi implementado, até fevereiro de 2016, a bandeira tarifária se manteve vermelha, primeiramente com cobrança de R$ 4,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e, depois, com a bandeira vermelha patamar 1, que significa acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Em março de 2016, a bandeira tarifária passou para amarela, com custo extra de R$ 1,50 a cada 100 kWh. De abril a outubro, ficou verde, sem cobrança extra. Em novembro passado, a bandeira passou para a cor amarela novamente e, em dezembro, passou para verde.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara do que a energia de hidrelétricas.

Assim, a definição da bandeira tarifária depende da quantidade de armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas nacionais, que têm sofrido com os anos de estiagem.

Melhora no Nordeste

Nessa sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou a previsão pluviométrica para região Nordeste, que há meses tem sido fortemente afetada pela seca. A estimativa para a chamada Energia Natural Afluente (ENA) em fevereiro foi levemente revisada para cima, passando de 26% da média de longo termo na semana passada para 28% nesta semana. Com isso, o ONS projeta que os reservatórios da região devem melhorar, encerrando fevereiro com 20,2% da capacidade, acima dos níveis de quinta, de 17,69%.

Já para o Sudeste, a revisão foi para baixo. Agora, a expectativa para o fim de fevereiro é de que as precipitações correspondam a 85% da média histórica, abaixo dos 86% estimados na semana passada. No Sul, o ONS prevê que a ENA chegue a 94%, abaixo da estimativa anterior (117%). No Norte, a ENA deve ser de 60%, também menor.

Rigor maior

O diretor da Aneel, Romeu Rufino, também disse nessa sexta-feira que o governo está preparando medidas para aperfeiçoar os contratos de concessão para geração e transmissão de energia. O objetivo é evitar o descumprimento dos prazos de conclusão das obras ou a quebra do compromisso assumido pelos investidores. Segundo Rufino, a Aneel pretende solucionar o conflito gerado pela empresa espanhola Abengoa que, em processo de recuperação judicial, pediu que o caso passe para a esfera da Justiça federal. Em razão das dificuldades financeiras, a Abengoa suspendeu as atividades no país, deixando de realizar as obras a que se comprometeu ao arrematar os leilões de transmissão de energia, em 2012 e 2014.