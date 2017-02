Bancos resistem a cadastro positivo

00:00 · 04.02.2017

Brasília. A preocupação do governo é que as medidas microeconômicas não tenham um caráter intervencionista, de cunho voluntarista, mas sim efeito de fato. O governo quer evitar o que aconteceu com o cadastro positivo, que não funcionou na prática depois que a regulamentação foi lançada há alguns anos. “Em vários países do mundo, o cadastro funciona, mas no Brasil ele sofreu resistências porque os bancos não querem compartilhar informação da sua base de clientes. Isso porque esse compartilhamento aumenta a concorrência e eles perdem poder de mercado”, disse uma fonte envolvida nas negociações.

A melhoria das garantias é outro ponto central para a redução do custo e da inadimplência, um dos itens que pesam para a elevação da spread bancário, além da carga tributária.

Para o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, a melhoria do cadastro positivo é muito importante nessa agenda. Ele lembrou que Ilan Goldfajn, quando integrou a sua equipe no BC, trabalhou numa agenda de redução do spread.

Para ele, a retomada dessa estratégia vem em boa hora e deve incluir medidas para diminuir a concentração bancária e a entrada de novos concorrentes.

Segundo fontes, “querendo ou não os grandes bancos”, há que se enfrentar a questão da alta concentração bancária. “Não é uma bala de prata, mas também não pode ser ignorada”, afirmou uma fonte. A estratégia é afastar as barreiras de entrada para os bancos estrangeiros no mercado, identificando as razões pelas quais eles não conseguem se manter rentáveis no Brasil, como Citibank, BBVA e tantas outras instituições que chegaram no passado ao mercado brasileiro.

Para o ex-diretor do BC, Carlos Thadeu de Freitas, a redução do spread não vai acontecer de uma hora para outra, principalmente porque hoje os bancos não querem emprestar. Segundo ele, será preciso a redução da carga tributária.

“Não faz sentido ter IOF sobre a intermediação financeira”. Ele diz que o BC também precisa tirar os bancos da zona de conforto proporcionada pelas operações overnight de mercado aberto, que administram a liquidez do mercado.

Na sua avaliação, é necessário que os bancos tenham mais riscos nessas operações diárias para que sejam estimulados a emprestar mais. Procurada, a Febraban não quis colocar um porta-voz para falar sobre a agenda. Disse apenas que apoia as iniciativas e está trabalhando junto com o BC para a melhoria do ambiente de crédito.