Bancos fecham no fim do ano

01:00 · 21.12.2017

Quem quiser realizar o pagamento de contas durante o período, pode optar pela utilização dos caixas eletrônicos ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

As agências bancárias terão horários diferenciados de funcionamento por conta das festas de fim de ano. Nesta sexta-feira (22), último dia útil antes do Natal, haverá atendimento normal ao público. Já na segunda-feira, dia 25, é feriado de Natal e as instituições financeiras estarão fechadas. O atendimento ao público nas agências bancárias volta ao normal no dia 26.

Já no dia 29, última sexta-feira do ano, as agências bancárias não abrirão para atendimento ao público e funcionarão apenas internamente. Na segunda-feira, dia 1º, que é feriado, os bancos também estarão fechados, retornando o atendimento normal ao público no dia 2 de janeiro de 2018.

Pagamentos

O consumidor deve estar atento para as datas de vencimento de contas para evitar a cobrança de juros e multas. Os pagamentos das contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências bancárias estiverem fechadas, poderão ser feitos no primeiro dia útil seguinte aos feriados sem a incidência de multa por atraso. Quem preferir adiantar os pagamentos, é possível fazer essa operações nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes.