Bancos devem limitar juro rotativo do cartão

00:00 · 27.01.2017

Bancos e o governo esperam que as taxas do rotativo caiam e fiquem mais próximas das que são cobradas na linha de pagamento parcelado, de 153% ao ano. A medida limita a 30 dias o uso do rotativo do cartão de crédito ( Foto: Helene Santos )

Brasília. Os bancos têm até 3 de abril deste ano para implementar a medida que limita a 30 dias o uso do rotativo do cartão de crédito (linha emergencial utilizada por quem não consegue pagar o valor integral). A mudança nas regras foi anunciada pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2016 e foi regulamentada ontem (26) pelo Conselho Monetário Nacional.

Após o vencimento da conta, os usuários de cartão de crédito poderão ficar no rotativo somente até a data de liquidação da fatura subsequente. Depois desse prazo, o cliente terá a dívida automaticamente parcelada.

Após isso, o cliente negociará com o banco. Ou quitará a divida, ou entrará no cartão de crédito parcelado ou em outra linha de crédito, como crédito pessoal ou consignado. "Nossa expectativa é que ofereçam o parcelado do cartão de crédito ao cliente. Mas isso é uma opção do banco", afirmou Otávio Damaso, diretor de regulação do BC.

Bancos e o governo esperam que as taxas do rotativo caiam dos atuais 484,6% ao ano para patamares mais próximos dos cobrados na linha de pagamento parcelado, de 153% ao ano.

Hoje, os bancos permitem que um cliente sem dinheiro para pagar a fatura integral escolha pagar no mínimo 15% da dívida e entrar no rotativo ou parcelar o total. "(Os bancos) se comprometem a baixar a taxa de juros pela metade do crédito rotativo. Há interesse de todos de que a taxa de juros estará pela metade do que é hoje", afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no mês passado.

Mesmo menor, a taxa ainda será elevada quando comparada a outras linhas: o crédito pessoal não consignado custa 139,4% ao ano, enquanto o consignado tem juro médio anual de 29,3%.

Bancos

O Bradesco afirmou, em nota, que as mudanças anunciadas pelo CMN "serão fatores de estímulo ao uso adequado de linhas emergenciais, como o rotativo" e que o banco fará ajustes necessários para cumprir os prazos.

"Para a sociedade, representa uma importante mudança no sentido de possibilitar a redução do comprometimento da renda das pessoas que vierem, eventualmente, acessar o rotativo dos cartões de crédito", complementou o banco.

Novo recorde

Mesmo com a inadimplência do cartão de crédito rotativo ter caído em 2016, a modalidade registrou um aumento de 53,2 pontos percentuais nos juros cobrados dos consumidores ao longo do ano passado.

A taxa voltou a crescer em dezembro, alcançando 484,6% ao ano, de novo o maior patamar da história, segundo dados divulgados ontem (26) pelo Banco Central (BC).

Em dezembro de 2015, a taxa era de 431,4% ao ano, e em novembro de 482,2% ao ano. Em dezembro de 2015, a inadimplência do rotativo (calote após 90 dias) era de 40,4%, percentual que se reduziu para 37,2% no mês passado. Na comparação com novembro, quando o calote dessa modalidade havia recuado para 35,6%, houve alta da inadimplência.

Spread

O spread (diferença entre o que as instituições financeiras pagam e cobram) subiu de 32,1 pontos percentuais, em dezembro de 2015, para 40,2 pontos percentuais no mês passado, um aumento de 8,1 pontos percentuais, divulgou o Banco Central.

No caso dos consumidores, o spread aumentou de 48 pontos percentuais em dezembro de 2015 para 59,2 pontos percentuais no mês passado. Para empresas, a alta foi de 15 pontos percentuais, para 16,9 pontos percentuais.

O movimento ocorre em um cenário de redução da taxa básica de juros (Selic). Em 11 de janeiro, o Banco Central reduziu o índice para 13% ao ano. A queda de 0,75% ponto percentual. A expectativa era de corte de 0,5 ponto percentual.

Consumidores e empresas

A taxa de juros cobrada dos consumidores foi de 71,5% ao ano (ante 63,7% no final de 2015). Para empresas, fechou 2016 em 28,2% (ante 29,8% em dezembro de 2015). Na comparação com novembro, para pessoas físicas, houve redução de 73,6% para 71,5%; para empresas, de 30% para 28,2%.