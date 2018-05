Banco Central atua no câmbio, e dólar fecha cotado a R$ 3,53

01:00 · 04.05.2018

Um dia após o Banco Central anunciar que pode atuar para amenizar a alta do dólar, a moeda americana recuou para R$ 3,53, em linha com a desvalorização no exterior e antes da divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos. A Bolsa da Valores fechou em baixa, sob peso de bancos e resultados fracos de empresas.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, recuou 1,49%, a 83.288 pontos. O dólar comercial recuou 0,53%, para R$ 3,531. O dólar à vista, que fecha mais cedo durante o pregão, caiu 0,23%, para R$ 3,535.

A desvalorização do dólar ocorreu depois de o Banco Central anunciar que ofereceria mais contratos de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro) do que os que vencem em junho, para tentar conter a alta da moeda americana. Em junho, vencem US$ 5,65 bilhões em swaps cambiais. Atualmente, o Banco Central tem um estoque de US$ 23,8 bilhões de contratos.

“Foi inteligente em anunciar que talvez aumente o estoque de contratos. É um sinal ao mercado, que se ele não ficar feliz com o dólar, pode aumentar o estoque”, afirma José Francisco Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Ele avalia que o dólar deve se acomodar num patamar em torno de R$ 3,50. “Não volta para R$ 3,20, é um patamar novo. O mercado sempre testa, por isso achei inteligente o Banco Central falar que pode atuar para suavizar a alta do dólar”.

Para Gonçalves, a recente valorização do dólar teve influência ainda da redução da diferença de juros entre Estados Unidos e Brasil.