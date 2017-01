Banana começa ano como vilã da inflação

00:00 · 04.01.2017

A banana ficou mais cara porque a produção na região do Maciço de Baturité, no Ceará, diminuiu, impactando a oferta do produto ( FOTO: RODRIGO CARVALHO )

Diversos produtos comercializados na Central de Abastecimento do Ceará (Ceará), em Maracanaú, mudaram de preço no início deste ano. Em relação a igual período do mês passado, a banana foi o item que ficou mais caro em janeiro, variando 40%. Já o melão amarelo registrou a maior redução, com queda de 31,8% no preço.

O cento da banana passou de R$ 25 para R$ 35. A fruta virou a "vilã" da Ceasa porque a produção na região do Maciço de Baturité, no Ceará, diminuiu, impactando a oferta do produto. "Por outro lado, há uma boa colheita de melão na região do Vale do Acaraú e no Rio Grande do Norte", observa o analista de mercado da Ceasa, Odálio Girão.

De acordo com ele, o quilo do melão amarelo caiu de R$ 2,20 para R$ 1,50. O melão japonês também ficou mais barato no início deste ano, com uma redução de 25% no seu preço, tendo em vista que o valor do quilo passou de R$ 2,40 para R$ 1,80.

A alta na produção no Ceará e no Rio Grande do Norte ainda puxou o preço da melancia para baixo. O item, cujo quilo saiu de R$ 1,10 para R$ 0,80, está 27,2% mais em conta.

Outras altas

Assim como a banana, a laranja, outra fruta muito procurada pelos consumidores, ficou mais cara no início deste mês. O cento da mercadoria, que custava R$ 30 no início do mês de dezembro, passou para R$ 40, uma variação de R$ 33,3%. "A laranja vendida na Ceasa vem, principalmente, do estado de Sergipe. Mas, como a produção está menor por lá, estamos comprando de São Paulo. O custo com frete é maior, por isso, o produto está mais caro", explica Odálio Girão. Ele informa que o preço do morango também subiu 33,3%. O valor do quilo do produto passou de R$ 15 para R$ 20. Isso porque a safra está irregular nos estados que abastecem o Ceará, como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.

Por estar sendo comprado em maior quantidade da Bahia, o quilo do maracujá subiu de preço, saltando de R$ 3,50 para R$ 4,50, um aumento de 28,5%.

De acordo com o analista de mercado da Ceasa, o oferta do maracujá na região da Serra da Ibiapaba está menor por questões climáticas, influenciando no preço do produto.

Já o valor do abacaxi oscilou 26,6%, com a unidade da fruta passando de R$ 3, em dezembro, para R$ 3,80 em janeiro.

Retrações

Por outro lado, a graviola ficou 25% mais em conta no início deste mês, na comparação com o valor praticado em igual período de dezembro. O preço do quilo da fruta recuou de R$ 8 para R$ 6, um reflexo da melhora na oferta do produto, de acordo com Odálio Girão. "A produção no litoral Oeste do Ceará e também em Pernambuco está favorável", afirma.

Quanto à uva Itália, fruta que vem do Vale do São Francisco, em Pernambuco, a queda foi de 15,7%. "A caixa com 20 quilos passou de R$ 95 para R$ 80", acrescenta Odálio Girão.