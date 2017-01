Baixa demanda continua a afetar a indústria

00:00 · 21.01.2017

Retomada da agroindústria depende da oferta de água. Para que projeção de alta do PIB se concretize, é importante ter chuva acima da média ( Foto: Honório Barbosa )

Um dos setores mais afetados pela crise econômica nos últimos dois anos, a indústria cearense deve ter importante papel para que a economia do Estado obtenha crescimento de aproximadamente 1% neste ano, de acordo com estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). O outro setor econômico que deverá impulsionar o crescimento é o do agronegócio. No início deste mês, a entidade publicou, no Panorama Industrial, que as perspectivas indicam que 2017 será um ano de ajustes.

LEIA MAIS

.O que falta para a retomada do crescimento

.Comércio: componente político é a grande questão

.Menos inflação e mais crédito para ampliar consumo

Segundo Guilherme Muchale, economista da Fiec, o maior entrave para a retomada do crescimento industrial, tanto no Estado como no País, é a baixa demanda por produtos industrializados, resultado da queda do consumo causada pela própria crise econômica.

"Outro agravante é a questão da burocracia e da tributação que impedem que a indústria local consiga ter competitividade no mercado externo e que se expanda no mercado doméstico", diz. "E as taxas de juros ainda estão muito altas, o que também acaba impactando".

Recuperação lenta

Para a Federação das Indústrias do Ceará, a retomada será lenta e, por isso, o mercado de trabalho continuará instável, com taxa de desemprego ficando acima de 12%.

"A superação da crise tem no ambiente político o seu maior risco", diz a entidade na publicação. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do Estado, conforme a Fiec, deverá ser influenciado pelo crescimento do setor de energias renováveis e também das exportações agroindustriais.

Exportação

Diferente de outros setores, cuja demanda é predominantemente do mercado interno, a agroindústria cearense é um dos principais setores exportadores do Estado. E a retomada do seu crescimento depende mais da oferta de água do que da conjuntura econômica doméstica. De acordo com o Panorama Industrial da Fiec, para que o Produto Interno Bruto cresça por volta de 1% em 2017, "é importante que se concretize os prognósticos de chuva acima da média no Estado, reduzindo os efeitos econômicos e sociais gerados pelos cinco anos consecutivos de seca", diz a entidade.

Se confirmada as projeções de chuvas em torno da média histórica para este ano, divulgadas na última quarta-feira (18) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os resultados para o setor devem ser bem superiores aos obtidos em 2016, diz Flávio Saboya presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).

Estiagem

Segundo Saboya, a seca é o maior problema para o setor, que vem afetando segmentos exportadores como o da agricultura irrigada e de carcinicultura. "Tenho muita esperança de que isso estimule a agricultura irrigada, que é praticamente toda voltada para as exportações. Além disso, nós vamos retomar a atividade de criação de camarões em viveiros, a apicultura, para produção de mel, e a produção de flores. E vamos manter a nossa posição de grande exportador desses produtos", afirma.

Redução dos juros

Se confirmada a tendência de queda das taxas de juros, Muchale diz que a indústria, além de aumentar a capacidade de investimento, poderá renegociar dívidas. "Se a Selic fechar o ano em 9,5%, já seria um nível aceitável, embora alto se comparado ao mercado internacional. Além disso, é natural que isso estimule a elevação da demanda por produtos industriais", diz. (BC)