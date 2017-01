Baixa da inflação resultará em juro menor

00:00 · 10.01.2017

Brasília. O presidente Michel Temer disse ontem (9), em Esteio, no Rio Grande do Sul, que, em função da queda recente da inflação, o governo já trabalha com a possibilidade de um cenário com juros mais baixos. Ele voltou a manifestar o interesse de atuar a favor da simplificação da Reforma Tributária que, afirmou, poderá resultar na revisão do pacto federativo.

"Quando chegamos, a inflação prevista era de 10,7%, e nós entregamos com 6,7%. Nós a baixamos 4 pontos percentuais em seis meses. Certa e seguramente, com a inflação caindo, os juros também cairão. E caindo responsavelmente (os juros) influenciarão os investimentos do nosso país", afirmou.

Temer disse que, em apenas sete meses no cargo, teve sucesso em avançar em várias frentes de reformas. "Outras virão. Posso dizer: uma delas é a simplificação da Reforma Tributária", disse ele. "Será uma revisão do pacto federativo", acrescentou.