Azul terá voo de Recife para Jeri a partir de abril

00:00 · 10.01.2017

A nova rota trará, pela conexão da companhia, vários turistas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e também Nordeste do País ao litoral cearense ( Foto: WALESKA SANTIAGO )

A Azul Linhas Aéreas anunciou ontem (9) que pretende iniciar operações exclusivas em Jericoacoara, no Ceará, a partir do dia 7 de abril. A companhia espera ofertar quatro frequências semanais com saída de Recife, em Pernambuco. A conexão do aeroporto pernambucano com São Paulo e Belo Horizonte permitirá a clientes de várias regiões do País e do exterior chegarem rapidamente ao destino cearense. Os voos serão cumpridos com o jato Embraer 195, de 118 assentos.

A aeronave decolará do Recife às quartas-feiras, sextas-feiras, aos sábados e aos domingos por volta das 13h e pousará em Jericoacoara às 14h35. O voo de volta partirá às 15h, com chegada à capital pernambucana às 16h40. Entre 1º e 31 de julho, já prevendo o acréscimo de demanda para a alta temporada, a Azul operará voos também às segundas-feiras, nos mesmos horários. "Este é um momento muito especial para a companhia, com a pretensão de iniciar voos para um dos locais mais concorridos turisticamente e paradisíacos do Brasil. Com a nossa malha em Recife, conectada a mais de 20 destinos diretos e o novíssimo aeroporto de Jericoacoara vamos encurtar as viagens dos turistas que vão a Jeri, que hoje podem durar cerca de quatro horas, no trajeto mais usual via Fortaleza, para cerca de uma hora e meia a partir de Recife", comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul. Ainda serão beneficiados quem parte de Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Salvador e Goiânia, cujos horários de pouso no Recife proporcionarão conexões rápidas para Jericoacoara.

Tarifas

A intenção da Azul de voar para Jericoacoara passa por aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - as tarifas serão anunciadas somente depois da validação da operação pelo órgão regulador, momento em que também tem início a venda de passagens.

Jericoacoara, ou simplesmente Jeri, é um vilarejo litorâneo localizado no oeste do Ceará, antigamente habitado exclusivamente por pescadores. O local, considerado paradisíaco, foi construído entre dunas, em uma região onde o vento refrescante atrai inúmeros praticantes de windsurfe e kitesurfe. As ruas são cobertas de areia, sem asfalto, e o mar oferece uma tonalidade verde, que atrai banhistas a todos os momentos.

Recursos garantidos

No fim do ano passado, o Aeroporto de Jericoacoara ainda contou com parte dos R$ 14,4 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil para a construção das vias operacionais, cercas operacionais, comunicação visual, além de aquisição de equipamentos, implantação e homologação de voos e outros equipamentos. A informação foi dada pelo titular da Secretaria do Turismo do Estado (Setur), Arialdo Pinho, em dezembro de 2016.