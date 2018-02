Avanço industrial para aquecer economia do NE

01:00 · 22.02.2018

Evento contou com palestra da doutora em economia Tania Bacelar e do titular da Secretaria do Desenvolvimento do Estado, César Ribeiro ( Foto: Reinaldo Jorge )

A consolidação de novos paradigmas técnicos para a indústria, de forma que impacte na produção, no consumo e na organização da sociedade, é apontada como mudança relevante que deve ser encarada pela região Nordeste, buscando deixar no passado todos os efeitos e percalços da crise econômica que atravessou o País nos últimos anos. A opinião é da doutora em economia Tania Bacelar.

As mudanças recentes na base econômica do Nordeste e os desafios para as próximas décadas foram tema de debate realizado, ontem, pelo Centro Industrial do Ceará (CIC), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Além da doutora em economia, também ministrou palestra no workshop o titular da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), Cesar Ribeiro.

Para Tânia Bacelar, o País está em processo de reposicionamento, de forma que é preciso identificar as potencialidades e definir os rumos a que se quer levar o desenvolvimento nacional nos próximos anos.

"As perspectivas para além da crise, indicam que o Brasil está desafiado a se reposicionar. O debate não se restringe a responder como sair da crise, mas remete a outra questão: que País queremos no século XXI?", questionou a doutora.

Conforme ela, para poder pensar nas mudanças do País, é preciso também ter em mente os avanços do Nordeste. Otimista, Tania acredita que, com determinação, a região conseguirá alçar voos ainda maiores. "Os desafios são grandes. Mas há potencialidades evidentes, apesar das ameaças e fragilidades. O discurso sobre o Nordeste precisa mudar, começando pelas lideranças nordestinas", afirmou.

Cesar Ribeiro foi na mesma linha de pensamentos. Ele afirmou que o Ceará tem potencial para trazer ainda maiores negócios e investimentos, apesar do desequilíbrio no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado em relação à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Mudança

Em abril, encerrará o mandato de Aluísio Ramalho, na presidência do CIC. Na última terça-feira (19), em uma reunião fechada com Ramalho, o presidente da Fiec, Beto Studart, além de outros três membros da entidade, foi indicado o nome de André Siqueira, atual presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Estado do Ceará (Sindialimentos), para a sucessão.