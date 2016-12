Associação internacional defende cobrança

00:00 · 21.12.2016

Tendo em vista a postura do Senado em vetar decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que libera as companhias aéreas de cobrarem por malas despachadas por passageiros, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) revelou estar "profundamente preocupada" com a reação do Congresso à matéria. Para a instituição, a medida é "um forte passo na direção certa para uma indústria aérea mais competitiva e robusta no Brasil".

Segundo nota enviada à imprensa pela entidade, a indústria e os investidores para as concessões de novos aeroportos (entre os quais o de Fortaleza) estão apreensivos sobre o resultado da discussão. A Associação ainda apontou que "questões políticas estão sendo colocadas à frente dos direitos dos consumidores que podem ter viagens aéreas mais acessíveis". "O atual ambiente regulatório oneroso - completamente descompassado com as melhores práticas internacionais - tem frustrado o surgimento de operadoras de baixo custo no Brasil", acrescentou.

Tramitação

No último dia 13, a Anac aprovou resolução que autorizava as companhias aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagens, entre outras medidas, com a justificativa de que a medida iria baratear os bilhetes e atrair operadoras de baixo custo para o País.

Um dia após o anúncio, o Senado aprovou decreto sustando a resolução. O projeto foi enviado para a Câmara, que já tem sete projetos semelhantes. Uma decisão final só deve ser anunciada após o trâmite final no Congresso Nacional, sem necessidade de passar pela Presidência.