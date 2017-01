Arrecadação federal é a pior desde 2010

00:00 · 28.01.2017

Sem contar com a receita extra da repatriação de recursos no exterior, a arrecadação totalizaria R$ 1,218 trilhão em 2016 ( Foto: JL ROSA )

São Paulo. Com a crise econômica, a arrecadação federal somou R$ 1,289 trilhão no ano passado, o pior resultado desde 2010, divulgou nessa sexta-feira (27) a Receita Federal. Na comparação com 2015, a queda real (retirado o efeito da inflação) foi de 2,97%. Foi o terceiro ano seguido de queda na arrecadação.

No caso somente das receitas administradas pela Receita Federal, que somaram R$ 1,265 trilhão em 2016, a queda foi de 2,38% na comparação com 2015. Se o resultado não levar em conta a receita extra da multa e imposto da chamada repatriação (a regularização de recursos ilegais no exterior), a arrecadação da Receita totalizaria R$ 1,218 trilhão, uma redução ainda maior, de 5,95%, ante 2015.

O comportamento da arrecadação reflete a recessão da economia brasileira. As receitas com PIS/Cofins, por exemplo, que tradicionalmente acompanham o comportamento do consumo, caíram 6,89% na comparação com o ano retrasado.

A arrecadação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) se reduziu 10,93% na mesma comparação. Mas a queda mais dramática foi no imposto de importação, que registrou uma diminuição de 26,05% na comparação com 2015, segundo os dados da Receita.

Em dezembro, as receitas federais somaram R$ 127,6 bilhões, uma queda real de 1,19% na comparação com o último mês de 2015. Com esse resultado, após crescimento em outubro e novembro, a arrecadação voltou a apresentar queda em relação ao mesmo mês de 2015.

Em outubro, as receitas federais haviam crescido devido à entrada da multa e impostos da repatriação de recursos ilegais no exterior. Em novembro, a razão havia sido o imposto arrecadado com o pagamento antecipado de PLR (participação de lucros e resultados) de empresas a seus funcionários.

Ritmo menor

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse na sexta que a análise da arrecadação federal ao longo de 2016 mostra uma tendência de redução da queda. "A trajetória que encerramos em 2016 foi positiva. Ainda que em um patamar negativo, houve um movimento de redução dessa queda (das receitas arrecadadas)", disse Malaquias.

Desonerações

Segundo Malaquias, neste ano de 2017 a arrecadação federal será impactada pela redução das desonerações. "As desonerações terminaram em 2016 e algumas vão se encerrar ao longo do ano de 2017. Parte das desonerações teve relação com a Copa do Mundo e a Olimpíada. A Olimpíada produz efeitos na economia não só no ano em que é realizada", disse o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita.

De acordo com ele, não há estimativa de quanto a arrecadação pode crescer em função dessa redução. "Todo benefício tributário é concedido em um ambiente em que agentes econômicos tomam algumas decisões. Terminado esse período, o agente vai organizar seu negócio de forma que não necessariamente tenha que pagar esses tributos", afirmou Malaquias.