Área Bruta Locável em shoppings do Estado cresce 7%

00:00 · 01.02.2017

Segundo a Abrasce, 30 novos shoppings estão previstos para inaugurar neste ano. No entanto, nenhum empreendimento será aberto no Ceará ( FOTO: JL ROSA )

Em dissonância com o cenário econômico recessivo, o Ceará ganhou dois novos shopping centers em 2016, ambos na Capital: Grand Shopping e RioMar Kennedy. Os empreendimentos, que representam um avanço de 12,5% em número de centros de compras no ano anterior ante 2015, também ajudaram a impulsionar em 7% a Área Bruta Locável (ABL) do Estado, que é destinada ao aluguel de lojas e quiosques. O dado faz parte do Censo de 2016 realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

As duas inaugurações representam 40% do total de novos shoppings no Nordeste no ano passado. Na Região, o número de empreendimentos do tipo cresceu de 80 para 85 entre 2015 e 2016. Além das inaugurações, outros empreendimentos passaram por mudanças no último ano, resultando em aumento no número de lojas. O North Shopping Fortaleza, por exemplo, recebeu investimento de R$ 100 milhões e passou por um reaproveitamento de sua área bruta locável. Apesar de não ter ganhado em área, o empreendimento passou a contar com 40 novos espaços para comercialização.

Enquanto 2016 foi um ano de inaugurações, em 2017, por enquanto, não há novos shoppings previstos para o Estado. De acordo com levantamento da Abrasce, 30 novos empreendimentos devem ser inaugurados neste ano, sendo oito no Nordeste.

Na avaliação do gerente nacional de Marketing do Grupo Ancar Ivanhoe, que tem quatro operações no Ceará; três na Capital e uma em Maracanaú, o mercado teve uma saturação em 2016. "Alguns players abriram shoppings ao mesmo tempo em Fortaleza, e isso faz com que naturalmente exista uma disputa mais acirrada", analisa.

Para o ano que vem, ele acredita que o cenário tende a ser melhor. "Acredito que o cenário político e econômico estará mais estável e algumas políticas econômicas começarão a surtir efeito em função das eleições do ano seguinte", analisa. Para os empreendimentos da rede no Ceará, ele projeta um crescimento entre 8% e 10%.

Nordeste e Brasil

No País, a indústria de Shoppings Centers cresceu 4,3% e faturou em 2016 R$ 157,9 bilhões. Foram 20 empreendimentos inaugurados, totalizando 558 shoppings em operação no Brasil - 3,7% a mais que no ano anterior. A Área Bruta Locável alcançou os 15,2 milhões de meros quadrados, dedicados às lojas, que passaram a somar 99,9 mil unidades em 2016, e serviços. O Nordeste ficou com a segunda maior participação de vendas em 2016 (16%), de acordo com o Censo da Abrasce, obtendo crescimento de 0,89% no ano ante 2015.

A Região fica atrás apenas do Sudeste (58%). Sul, Centro-Oeste e Norte tiveram apenas 12%, 9% e 4% de participação nas vendas. Em contrapartida, houve queda no fluxo em três das cinco regiões do País. No Nordeste, houve baixa de 5,92% na movimentação, queda que fica atrás apenas do Norte, cuja retração nas visitas ultrapassou os 10%.

O Sudeste apresentou recuo de 0,91%. Na contramão, Centro-oeste e Sul avançaram 4,43% e 4,15%. A indústria de Shoppings representa 2,57% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2016, foram registrados 26.302 novos postos de trabalho, 2,7% a mais do que no ano anterior. No total, são 1,016 milhões de pessoas empregadas.