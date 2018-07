Aracati terá 3 voos comerciais da Azul

01:00 · 18.07.2018

O Aeroporto Dragão do Mar, em Aracati, já conta com as primeiras frequências confirmadas para iniciar sua operação comercial neste ano. De acordo com informação divulgada ontem (17) pelo prefeito de Aracati, Bismarck Maia, no Facebook, o terminal terá três voos da Azul, de e para Recife, a partir de outubro deste ano. A novidade foi confirmada pelo secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho.

"Acabo de ser comunicado pelo Governo do Estado, Secretário Arialdo Pinho, que nosso Aracati passará a receber pioneiramente três voos semanais a partir de outubro/18, Recife-Aracati-Recife, pela Azul", celebrou.

Maia lembra ainda que a capital pernambucana é um hub (centro de distribuição de voos) da Azul. "Vale lembrar que Recife é hub (centro de distribuição) dessa companhia aérea", frisou o prefeito do município cearense. Segundo Arialdo Pinho, as negociações estavam ocorrendo há cerca de três meses.

Por meio de assessoria, a Azul não confirmou a informação, mais deixou claro que tem a intenção de atuar na rota entre Aracati e Recife e que está "em tratativas para viabilizar a operação nesse mercado". "A Azul confirma que atua em parceria com a Secretaria do Turismo do estado do Ceará e que trabalha para concretizar os entendimentos desse novo voo junto ao Estado", diz a companhia.

Certificação

Segundo o gerente de Obras e Instalações Aeroportuárias do Departamento Estadual de Rodovias (DER), coronel Paulo Edson Ferreira, a certificação do aeroporto junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está "bastante adiantada".

"Deveremos ter em, no máximo, fim de agosto ou início de setembro (a documentação) para os voos iniciarem em outubro. Já foi dada entrada na Anac. Teremos uma equipe para verificar se existe mais alguma demanda para marcar a inspeção da Anac", disse Ferreira.