Aracati: missão de homologação termina hoje

00:00 · 08.06.2017

Após dois dias de testes e inspeções, termina hoje (8) a missão para que o Aeroporto de Aracati receba a homologação do espaço aéreo junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). A homologação representa mais um passo até a certificação do equipamento pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que habilitará o terminal para receber linhas aéreas comerciais.

Durante a missão de homologação do espaço aéreo são realizados testes do Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), da Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) e o RNAV, que consiste em um sistema de aproximação utilizando o sistema GPS.

Encerrada a fase de testes, o resultado da homologação deve sair em aproximadamente 15 dias, de acordo com o assessor de infraestrutura aeroportuária do DER (Departamento Estadual de Rodovias), coronel Paulo Edson Ferreira.

Certificação

O Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv), subordinado ao Decea, chegou a Aracati na última terça-feira (6) para a realização das inspeções. "Nós já entramos com o pedido de certificação do Aeroporto de Aracati pela Anac e essa homologação vai complementar o processo de certificação junto à Anac", explica o coronel Paulo Edson.

Já havia sido realizada em Aracati a inspeção de campo por parte da equipe técnica do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta III), também subordinado ao Decea. Não há prazo para que a certificação do terminal aeroportuário seja concedida pela Anac.