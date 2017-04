Aprovação de lei pode inviabilizar Uber no Brasil

00:00 · 06.04.2017

A estudante Ana Beatriz Leite diz que, além do preço, a segurança é o que a faz utilizar o serviço do Uber Já o designer gráfico Régis Silva tem no preço o principal motivador do uso do aplicativo

Comemorada pelos taxistas, a aprovação do projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte individual, como Uber e Cabify, poderá inviabilizar a oferta desse tipo de serviço no Brasil. Segundo a Uber, o PL 5587/16 não regula a empresa, mas tenta transformá-la em táxi, "proibindo esse modelo de mobilidade". O projeto de lei, aprovado com modificações pela Câmara dos Deputados na terça-feira (4) remete aos municípios a regulamentação do serviço de transporte individual remunerado por meio de aplicativos e lista algumas exigências, como licença e placa vermelha. A matéria será enviada ao Senado.

Para Vicente de Paula, presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi), a aprovação é positiva uma vez que colocaria "em pé de igualdade" os serviços de táxi e os aplicativos. "Nós estamos sendo prejudicados por um aplicativo que está entrando no Brasil usando carro particular, e o projeto vem para regulamentar todos os aplicativos", ele diz. Uma das emendas retirou do projeto a descrição de que o serviço é uma "atividade de natureza privada" e diz que as corridas terão que ser realizadas por "veículos de aluguel", o que, para alguns deputados, significa que o carro terá de ter placas vermelhas, como os táxis.

Outra alteração aprovada foi de que os motoristas terão que "possuir e portar autorização específica emitida pelo poder municipal" para trabalhar usando aplicativos. Atualmente, basta o motorista se cadastrar na plataforma para ser um "parceiro" do aplicativo e poder fazer corridas. Procurada, a Prefeitura de Fortaleza informou que só comentará as mudanças após o projeto virar lei. Vicente de Paula diz que se as novas regras entrarem em vigor ficará mais difícil para os aplicativos entrarem no mercado, mas garantirá mais segurança para os passageiros.

O presidente do Sinditáxi diz que a entidade irá promover melhorias no serviço. "A gente vai melhorar o atendimento ao usuário, vamos fazer cursos de atendimento e vamos fazer com que o nosso cliente tenha como pagar com o cartão de crédito", diz. "(A aprovação do projeto) foi uma vitória para a categoria, mas temos que melhorar o nosso atendimento", completa.

Usuários

Para a estudante Ana Beatriz Leite, 20, além do preço, uma das principais vantagens de usar a Uber é saber quem está oferecendo aquele serviço. "Além de sair muito mais em conta do que o táxi, com a Uber eu tenho muito mais segurança, porque eu tenho ali todas as informações do motorista e, se eu tiver algum problema, como eu já tive, eu comunico à empresa e eles respondem muito rapidamente, até com o estorno do dinheiro que eu paguei", ela diz. Para o designer gráfico, Régis Silva, 27, que utiliza a Uber pelo menos duas vezes por semana, o preço é o maior atrativo do serviço. "Geralmente eu percorro médias ou longas distâncias e já saio com o valor fechado, o que me dá mais controle. Já peguei táxi por aplicativo em que ele me dava uma estimativa de preço de R$ 44, e no final a corrida saia por R$ 65. Além disso, o atendimento da Uber é muito bom". Acredito que uma medida que inviabiliza a Uber ou outros aplicativos semelhantes só prejudica os usuários", afirma.

Tramitação

Na manhã de ontem (5), o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse esperar que o Senado recupere agora o texto original do projeto que regulamenta os aplicativos. Maia considerou que os destaques que alteraram o texto principal geram restrições que não são boas e sinalizou que, se o Senado não recuperar o projeto original, vai atuar junto ao presidente Temer para restabelecer o texto e vetar as emendas.