App encaminha 2,3 mil a vagas

00:00 · 09.06.2017

Brasília. Para facilitar o acesso a vagas de emprego, o Ministério do Trabalho lançou há duas semanas o aplicativo Sine Fácil, que reúne as ofertas de vagas em todo o País. Na última segunda-feira (5), a ferramenta registrou cem mil downloads. Ao todo, 2.368 pessoas foram encaminhadas a empresas por meio da plataforma. "O Sine Fácil amplia o acesso dos trabalhadores às oportunidades cadastradas e direciona o candidato para as vagas conforme o seu perfil", explicou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

Oitocentos e catorze trabalhadores manifestaram sua opinião sobre o Sine Fácil, a maioria delas, positiva. "É um resultado muito bom, que mostra que o aplicativo está funcionando e que quem está usando a ferramenta são as pessoas que já utilizavam o serviço do Sine", avalia o coordenador geral do Sistema Nacional de Emprego, Marcos Sussumo. O Sine Fácil pode ser instalado em celulares e tablets (Android), e permite que as pessoas acessem vagas de emprego, busquem informações sobre abono salarial, acompanhem os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego e visualizem os vínculos empregatícios.

Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um código de acesso (QR Code), que é fornecido em qualquer unidade do Sine, nas agências próprias do Ministério do Trabalho ou então pelo site Emprega Brasil - caso o trabalhador tenha sido atendido no Sine em algum momento e já tenha cadastro na rede.

Oportunidades diárias

O trabalhador pode consultar cerca de 50 mil vagas diárias. A expectativa do Ministério do Trabalho é que as filas dos postos do Sine devem ser reduzidas, desafogando o atendimento.