Após Europa e EUA, hub amplia ligação do CE com Argentina

01:00 · 01.05.2018 por Yohanna Pinheiro - Repórter

No último dia 22 de março, o Diário do Nordeste informou que a Gol já estava negociando com o Governo do Estado pelas toras de Rosário e Córdoba

Às vésperas do início das operações do hub da Gol com Air France/KLM no Aeroporto Internacional Pinto Martins, ou Fortaleza Airport, a companhia confirmou ontem a operação de dois voos semanais, um para Rosário e um para Córdoba, na Argentina, como o Diário do Nordeste havia informado no dia 22 de março. Além disso, a empresa ampliou de um para quatro voos semanais da Capital para Buenos Aires, totalizando seis frequências para o país.

A companhia ainda aguarda a autorização dos órgãos reguladores argentinos para iniciar a venda dos bilhetes, mas adianta que a operação dos voos deve ser iniciada no segundo semestre. No entanto, conforme o Diário do Nordeste informou, as solicitações realizadas pela companhia aérea se referiam à realização de voos a partir de 7 de julho, o que ainda pode ser alterado pela empresa.

A proposta da Gol é que os passageiros argentinos tenham a opção também de conectar, em Fortaleza, tanto com outros voos domésticos e internacionais operados pela companhia, como para os voos da Air France/KLM para a Europa. "Disponibilizar mais voos para a Argentina faz parte da nossa estratégia de internacionalização e a continuidade do investimento da Gol em Fortaleza, como hub da companhia", informou a empresa em comunicado.

A avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar Ribeiro, é de que o grupo está com o mercado "bem radiografado". "Depois da Europa com Air France/KLM, eles marcam posição na América do Sul. E os passageiros do Nordeste só tem a ganhar. De fato, estabelecemos no Ceará um grande centro de conexões, conforme imaginávamos", apontou. Ribeiro virá a bordo, juntamente com o governador Camilo Santana, do primeiro voo da Joon a Fortaleza.

Divulgação do Estado

No ano passado, o mercado de turistas da Argentina cresceu 154% na alta estação de julho, segundo informações do governo do Estado. Levantamento mostrou que o gasto per capita desses turistas é de R$ 4.271 e a permanência média é de 7 dias. Em média, R$ 1.150 das despesas dos argentinos são com compras, movimentando a cadeia produtiva do turismo e, do total de visitantes, 57% ficou em Fortaleza e os demais foram para outras localidades.

Para impulsionar a vinda de turistas de outros mercados da Argentina, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) realizará um roadshow em cinco cidades do país, de 14 a 18 de maio, para promover o turismo no Ceará na região. De acordo com o titular da pasta, Arialdo Pinho, o evento incluirá apresentações do Estado nas cidades argentinas de Rosário, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires e La Plata.

Estratégia

"Programamos esse roadshow justamente porque sabíamos que isso ia acontecer (maior oferta de voos para a região). É um seminário que a gente faz com todos os vendedores e todos os operadores de turismo , mostrando o que é o Ceará, levando informações sobre todas as nossas atrações", explica Arialdo, destacando que os voos permitirão o crescimento do turismo no Estado a partir de três novas bases.

De acordo com o secretário, a Argentina tem grande potencial emissor de turistas para o Ceará, que será ampliado a partir das novas rotas. "São pessoas que gostam muito de praia. Como somos o mais distante destino do Nordeste para eles, havia esse problema. Mas agora, esse voo direto vai proporcionar uma viagem mais rápida, com preços mais acessíveis", diz Arialdo.

Demanda nacional

Ele ainda aponta que os voos diretos ajudarão a desafogar voos nacionais para a região, de forma que os preços para os turistas nacionais saindo de São Paulo também poderiam se tornar mais atrativos. "Os argentinos que vêm para o Estado fazem conexão em Guarulhos, e sobrecarregava os voos nacionais e, consequentemente, aumentava o preço desses trechos", aponta.

Arialdo destacou ainda que, até o fim do ano, o Estado terá em operação mais de 50 frequências semanais de e para o exterior. Quanto aos novos voos a serem anunciados pela Latam, entretanto, o secretário afirmou que irá a São Paulo após a inauguração do hub, na quinta, para remarcar o anúncio. Ele viajou ontem à França e também virá a bordo do primeiro voo do grupo de Paris a Fortaleza.

Saiba mais

Os voos operados pela Gol de Fortaleza a Córdoba e Rosário, na Argentina, serão realizados aos sábados e o retorno aos domingos. No primeiro caso, a aeronave decola da Capital às 23h20 e chega à Córdoba às 5h20 do dia seguinte. O voo de retorno parte à 00h35 da cidade argentina e pousa às 5h40 em Fortaleza.

Para Rosário, o avião deixa a Capital às 20h15 e chega à 1h40 no destino final, enquanto o voo de retorno parte à 1h50 da cidade e chega às 7h15 no Aeroporto Pinto Martins. Já os voos para Buenos Aires, além dos sábados, também passarão a ser operados às terças, quintas e domingos, com partida às 20h35 de Fortaleza e chegada às 02h20 a capital argentina. No retorno, o voo sai às 13h35 de Buenos Aires e pousa às 16h55 em Fortaleza.