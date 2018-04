Após 5 altas, dólar é cotado a R$ 3,47

01:00 · 27.04.2018

Tanto o dólar comercial quanto o dólar à vista fecharam o dia em queda, de 022% e 0,43%, respectivamente

São Paulo. Após cinco dias de alta, o dólar deu uma trégua nesta quinta-feira (26) e fechou em baixa, cotado a R$ 3,47. A correção ocorreu em meio à diminuição do rendimento dos títulos de dívida americana, que também ajudou a impulsionar os principais índices acionários globais, entre eles o da Bolsa brasileira.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, subiu 1,57%, para 86.383 pontos. O dólar comercial recuou 0,22%, para R$ 3,478. O dólar à vista, que fecha mais cedo, se desvalorizou 0,43%, para R$ 3,493.

O dia foi de alívio das preocupações com altas adicionais de juros nos Estados Unidos. Essa cautela maior aconteceu após os rendimentos dos títulos de dívida americana terem superado os 3%, pela avaliação de que a alta recente dos preços de commodities poderia pressionar a inflação no país e levar o banco central americano a acelerar a alta de juros nos EUA. Na sessão, os rendimentos recuaram 2,97%.

Nesta quinta, a moeda americana perdeu força ante 13 das 31 principais moedas do mundo.

"Houve uma combinação de melhora do clima no exterior e, como o dólar subiu bastante nos últimos dias, identificamos na casa investidores realizando as posições, o acabou contribuindo para a queda", afirma Filipe Villegas, analista de ações da Genial Investimentos.

Mas a perspectiva para a moeda americana é incerta, avalia Roberto Indech, analista-chefe da Rico Investimentos."Pegou de surpresa a alta forte e rápida do dólar, até R$ 3,50. O fator eleitoral acabou contribuindo para o aumento do dólar, porque os principais pré-candidatos não mostraram quais são suas diretrizes econômicas", disse.

"O patamar do dólar até o final do ano é um ponto de interrogação, porque os pré-candidatos têm pensamentos e ideologias muito opostas. É impossível cravar uma tendência para o dólar, ainda mais por causa das eleições", afirmou Indech.

Ações

Dos 64 papéis do Ibovespa, 54 subiram, nove caíram e uma fechou estável. A maior queda foi registrada pelas ações da Copel, que subiram 5,06%. A WEG se valorizou 4,8%.

As ações da Petrobras subiram mais de 4% com a alta dos preços do petróleo no exterior e também após a estatal ampliar o conselho de administração e aprovar o pagamento trimestral de dividendos.

As ações preferenciais da estatal subiram 4,14%, para R$ 22,63. Os papéis ordinários se valorizaram 4,04%, para R$ 24,45. Os papéis da Eletropaulo se valorizaram 7,96%, após a italiana Enel aumentar a oferta para compra da empresa para R$ 32,20. A disputa chegou à comissão europeia. A mineradora Vale se valorizou 1,56%, para R$ 48,70. No setor financeiro, o Itaú Unibanco avançou 2,32%. O Banco do Brasil subiu 0,78%, e o conjunto de ações do Santander Brasil caíram 0,13%.

As ações preferenciais do Bradesco fecharam estáveis em R$ 34,73. Os papéis ordinários subiram 0,19%, para R$ 32,45.