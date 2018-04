ANS quer regulamentar coparticipação e franquia

01:00 · 27.04.2018

Aumento nos procedimentos utilizados por paciente, segundo o Idec, pode ser até o dobro da mensalidade no caso do plano com franquia

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está discutindo uma proposta de resolução normativa que regulamenta os planos de saúde nos formatos de franquia e coparticipação. Em nota, o órgão informou que os modelos são mecanismos financeiros de regulação já existentes e usados pelo mercado. De acordo com a ANS, a proposta está sendo discutida pela Diretoria Colegiada da Agência e a expectativa é que possa entrar em vigor entre o fim deste ano e o início de 2019.

"Atualmente, cerca de 50% dos beneficiários possuem contrato com um desses mecanismos. A coparticipação é o valor devido à operadora em razão da realização de um procedimento ou evento em saúde. A franquia é o valor estabelecido no contrato do plano de saúde até o qual a operadora não tem responsabilidade de cobertura. Esses mecanismos são opcionais".

Segundo informou a ANS, as regras que gerem estes mecanismos, previstas em Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (Consu), são genéricas e abertas, e não preveem claramente quais são as condições, os critérios e os limites para aplicação destes mecanismos.

"Por essa razão, a ANS está elaborando uma proposta de normativo (que ainda está em discussão) a fim de atualizar a regulação sobre o tema, estabelecendo limites e parâmetros para aplicação desses mecanismos. Dessa forma, visa suprir lacunas existentes na legislação e garantir maior clareza, segurança jurídica e previsibilidade aos consumidores, bem como maior equilíbrio ao mercado, contribuindo, assim, para sua sustentabilidade, ao promover o uso racional dos serviços de saúde e combater os desperdícios de recursos", informou a Agência.

Resistência

Órgãos de defesa do consumidor contestam a mudança discutida. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) afirma que os planos de saúde devem ficar mais caros com a alteração. "As consequências para o consumidor de um plano com esses mecanismos são enormes. Além de envolver um grande potencial de endividamento, há a possibilidade de o paciente optar por não realizar um procedimento relevante para sua saúde ou ainda, que o faça no SUS (Sistema Único de Saúde) por razões financeiras", afirmou Ana Carolina Navarrete, advogada e pesquisadora em saúde do Idec.

De acordo com o Instituto, caso o contrato do plano de saúde tenha coparticipação, por exemplo, o usuário pode chegar a pagar a mensalidade e 40% do valor de procedimentos de maneira geral ou 50% de internações psiquiátricas. Já no caso da franquia, o consumidor poderá pagar o dobro da mensalidade até quitar o preço do serviço.

A pesquisadora ainda ressaltou que a adoção de coparticipação ou franquia nos planos impede que o consumidor preveja quanto irá pagar. "Quando uma pessoa resolve contratar um plano, a ideia central é tornar mensurável e previsível os gastos que ela tem com saúde. Porém, com esses instrumentos, ele não conseguirá se planejar e saber se daqui um, cinco, dez anos, esse plano mais barato, na teoria, irá compensar". Além desse fator, as novas regras, segundo o Idec, deixam de lado garantias previstas na resolução do Consu nº 8/98, que impede que esses mecanismos causem o pagamento do valor integral do procedimento pelo usuário ou restrinjam o acesso ao serviço. A nova normativa também não prevê que a operadora de planos de saúde avise aos usuários sobre a existência desses mecanismos em seus instrumentos publicitários.

Planos de saúde

Em nota, a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) considera que a possibilidade da contratação de planos de saúde com franquia ou coparticipação, conforme proposto em estudo na ANS, irá proporcionar mais escolhas aos consumidores e estimular novas formas de contratação, aumentando a sustentabilidade do setor. "Os planos de saúde com franquia anual têm mensalidade menor em relação aos planos tradicionais oferecidos, por conta justamente da franquia. Ou seja, além da mensalidade, os beneficiários desse tipo de plano pagam valores por consultas, exames, terapias e internações, até um limite preestabelecido. A partir desse limite, os gastos passam a ser cobertos pela operadora, integralmente. Já nos planos em regime de coparticipação, o beneficiário paga uma parcela dos gastos", informou.

Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), a proposta da ANS "modernizará uma norma que já existe há 20 anos". Planos com mecanismos financeiros de regulação, como coparticipação e franquia, diz a Abramge, já estão disponíveis no mercado. Também por meio de nota, a Unimed Fortaleza informou que comercializa planos no modelo de coparticipação, mas não no de franquia.

Tipos de planos

Coparticipação

Nos planos de saúde com coparticipação, o consumidor, além da mensalidade, arca com o pagamento parcial de procedimentos.

Franquia

Já nos serviços com franquia, a operadora paga a partir de um valor pré-determinado. Ela funciona de forma similar ao que acontece hoje em seguros de carros: se a franquia for de R$ 200, por exemplo, procedimentos que o usuário utilizar até esse valor não são custeados pelo plano de saúde. Se for acima desse preço, o consumidor paga o valor da franquia, e a operadora arca com o restante.