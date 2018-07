ANS admite rever método de cálculo para reajuste

01:00 · 13.07.2018

Brasília. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) já admite rever a metodologia usada nos reajustes dos planos de saúde. Nos próximos dias 24 e 25, a agência fará audiência pública a fim de receber propostas da sociedade sobre o tema. As sugestões vão subsidiar a diretoria, que dará a palavra final, informou o gerente de Regulação da ANS, Rafael Pedreira Vinhas, na audiência na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado.

A sessão foi convocada após a repercussão das decisões da ANS, que autorizou as operadoras a reajustarem planos individuais em até 10% e da resolução do órgão sobre as regras para o modelo de coparticipação e franquia, no qual o usuário pode arcar com até 40% do valor dos procedimentos. " A gente entende que há uma oportunidade de melhoria e por isso, a gente quer discutir com a sociedade para colher subsídios" disse Vinhas, após a audiência.