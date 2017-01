Anonymous promete ataque se internet for limitada

00:00 · 14.01.2017

São Paulo. Pouco menos de 24 horas depois de o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, confirmar que a banda larga contará com limite de dados, o que foi negado pela Anatel, o grupo ativista Anonymous disse em sua página oficial do Facebook que irá iniciar uma guerra contra as autoridades do setor. Segundo eles, o objetivo seria impedir que a medida se concretizasse e prejudicasse os usuários. Eles não especificaram o que será feito para impedir a concretização da medida, no entanto deixaram clara a ameaça. "Acabou a novela. Ministro diz que haverá, sim, limite na internet fixa no Brasil. Chegou a hora da internet dizer aos novos governantes quem é que manda", diz o texto publicado na rede social. "Não se atrevam", conclui o grupo na nota.

Câmara dos Deputados

O deputado federal Chico Lopes (PCdoB-CE), integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados levará o tema para debate na retomada dos trabalhos do parlamento, propondo a convocação do ministro Gilberto Kassab e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para esclarecimentos e defendendo que a restrição não seja implementada.

"Se o Ministério insistir nessa ideia e se a Anatel não se manifestar em defesa do consumidor, vamos à Justiça para garantir o direito do consumidor ao acesso à Internet e o direito do cidadão à informação", destaca o parlamentar que considera a medida um "desrespeito aos direitos" dos brasileiros.