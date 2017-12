Angola Cables faz parceria com a RNP

01:00 · 15.12.2017

Com foco na melhora da qualidade de ensino e a cooperação entre Brasil e Angola, a Angola Cables e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) assinaram ontem, quinta-feira (14), um memorando de entendimento. O documento estabelece diretrizes para a integração das redes acadêmicas avançadas dos dois países aprimorando, ainda, segundo a RNP, a interconexão dessas redes com os demais fluxos globais de comunicação.

"Esse documento sinaliza que os dois países têm visões de futuro em comum, sobretudo de aprimorar a conectividade e abrir mais possibilidades de colaboração para alunos, professores e pesquisadores. Assim, a academia ampliaria, ainda mais, sua capacidade de interagir com seus pares em outros pontos do Globo", disse o diretor-geral da RNP, Nelson Simões.

De acordo com o CEO da Angola Cables, António Nunes, a intenção do projeto é, também, incentivar a idealização de soluções criativas em relação a conectividade entre o Brasil e o continente africano. A iniciativa, segundo Nunes, deve colaborar com o desenvolvimento de algumas áreas, mas, principalmente, nos campos de pesquisa, ciências e educação.

Objetivo

"A principal linha é construir inovadoras soluções em conectividade entre o Brasil e a África explorando as competências existentes tanto na RNP quanto na Angola Cables, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das comunicações em todos os âmbitos, mas principalmente nos campos da pesquisa, ciências e educação", disse o CEO da Angola Cables.

O documento estabelece ainda as diretrizes para a futura celebração de um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento e a operação de redes avançadas de telecomunicações para uso em ensino e pesquisa, no Brasil e em Angola. De acordo com Antônio Nunes, todos os empreendimento das empresa no Brasil deverão dar suporte à iniciativa, para que ela possa apresentar os resultados esperados tanto pela Angola Cables quanto a brasileira RNP.

Análise

"Para isso, os três empreendimentos da Angola Cables no Brasil - Monet (em operação), SACS e o Data Center (em fase de construção e com início das operações previstas para o primeiro semestre de 2018) serão usados em toda a sua potencialidade", afirmou Nunes.

Na última atualização do SACS, a Angola Cables afirmou que havia completado cerca de 75% da obra, que terá, ao fim, aporte de US$ 160 milhões.