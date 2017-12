Anatel vai à Justiça contra plano da Oi

01:00 · 21.12.2017

Brasília. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, ontem (20), após a aprovação do plano de recuperação judicial da Oi, que vai continuar a disputa na Justiça pelo pagamento das multas devidas pela empresa. Aprovado na madrugada desta quarta-feira, durante a assembleia de credores da Oi, o plano de recuperação judicial da empresa recebeu voto contrário da Anatel e da Advocacia Geral da União (AGU).

O presidente da Anatel, Juarez Quadros, disse que, tão logo o plano seja homologado pela Justiça, a agência entrará com processo questionando o parcelamento das dívidas da Oi com a agência reguladora.

A Oi incluiu na recuperação judicial débitos de R$ 12 bilhões em créditos tributários e não tributários (multas). O plano aprovado prevê o pagamento dos créditos tributários em 240 meses. No segundo caso, a dívida começará a ser paga daqui a 20 anos.

A AGU e a Anatel defendiam a exclusão desses valores da dívida para renegociação no plano de recuperação da Oi, com o argumento de que o montante não deveria fazer parte do acordo e, sim, ser pago separadamente.