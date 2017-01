Aluguel de imóvel para o Carnaval chega a R$ 25 mil

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 09:33

Quem pretende passar o Carnaval no litoral cearense e fizer uma pesquisa na internet de preços do aluguel de casas restando pouco menos de um mês para o feriadão irá encontrar valores que vão de R$ 1 mil a até R$ 25 mil. Esses foram os preços encontrados no último dia 18 de janeiro em buscas realizadas nos sites de classificados online OLX e Alugue Temporada e em contato com os responsáveis por casas postas para locação.

Os imóveis pesquisados eram todos dos municípios de Paracuru, Beberibe, Aquiraz e Aracati, bastante procurados durante a data. A pesquisa considera a estadia do dia 24 de fevereiro, sexta-feira, até a Quarta-feira de Cinzas, dia 1º de março. O preço de cada imóvel varia de acordo com diversos aspectos, como localização, capacidade de acomodação e comodidade.

A casa cujo aluguel é R$ 25 mil foi encontrada em Paracuru. A opção "tem heliponto, pista de cooper, é 100% mobiliada, é uma casa diferenciada, com preço bem acima da média para a região de R$ 10 mil, R$ 8 mil, R$ 7 mil", admite Bruno Machado, responsável por alugar o imóvel.

A casa também tem sauna, churrasqueira, acesso direto à praia e sete suítes, todas elas com ar-condicionado, comportando até 30 pessoas. Mas em Paracuru também foi encontrada na pesquisa a casa com o aluguel mais barato.

O grupo de foliões que preferir um imóvel bem mais modesto, com apenas dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e garagem irá desembolsar apenas R$ 1 mil. A opção comporta até 10 pessoas, mas não está mais disponível para o Carnaval.

Beberibe

Na Praia de Morro Branco, em Beberibe, o aluguel de uma casa com três quartos, sendo uma suíte, piscina, deck completo (bar, churrasqueira, lavabo), cozinha americana, área de serviço, a 950 metros da praia, sai por R$ 24 mil. O imóvel pode receber até 20 pessoas.

O corretor responsável pelo aluguel da casa, Victor Benevides, oferece uma outra opção, alternativa e menos luxuosa que a primeira, mais barata e que comporta até 40 pessoas. A casa tem seis quartos, dos quais três são suítes, deck com churrasqueira, piscina e toda cozinha equipada com panelas, fogão, geladeira e freezer.

Mas quem quiser passar o Carnaval em Beberibe, abrir mão da piscina e ficar mais distante da praia poderá também encontrar preços mais acessíveis. É o caso de uma casa com três quartos, sendo duas suítes, e varanda. A opção de aluguel comporta até 30 pessoas, está localizada a 2 quilômetros da Praia de Morro Branco e está disponível para aluguel por R$ 2 mil.

Esse valor correspondente à estadia da sexta-feira, dia 24 de fevereiro, até a terça-feira de Carnaval, dia 28. Entretanto, o responsável pelo imóvel, Mário Italo, diz que é possível flexibilizar, estendendo a hospedagem até o dia 1º de março.

Aquiraz

Para os que querem aproveitar o Carnaval no Porto das Dunas, em Aquiraz, será possível encontrar opções de até R$ 12 mil o aluguel. Por esse preço é alugada uma casa que tem capacidade para 35 pessoas, cinco suítes e outros dois quartos - todos eles com ar-condicionado -, piscina com espaço para crianças e adultos, área verde para a prática de esportes e está a apenas 500 metros do Beach Park.

Entretanto, é possível encontrar opções por até metade desse preço. Uma casa para 20 pessoas, com três quartos (uma suíte) com piscina, deck e churrasqueira, a 900 metros do parque aquático, sai por R$ 6,3 mil.

Aracati

Na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati, é preciso estar disposto a desembolsar até R$ 7,5 mil, valor do aluguel que poderá ser divido por 16 pessoas, no máximo. Essa casa tem cinco quartos, sendo quatro suítes, churrasqueira, piscina e wi-fi e está situada a 80 metros do mar e a 300 metros da Broadway. A responsável pelo imóvel, Patrícia Fernandes, afirma que em relação ao preço pode haver "uma negociada, se for menos de 16 pessoas".

Em Aracati também há opções para bolsos menores, embora muitas delas já estejam alugadas. A reportagem encontrou uma casa com valor de aluguel anunciado por R$ 2,5 mil, para cerca de 20 pessoas, sem piscina, mas não está mais disponível e a proprietária preferiu não divulgar mais informações sobre o imóvel. Foi encontrada ainda outra casa por R$ 5 mil para 15 pessoas, com piscina, deck e três quartos, sendo uma suíte com ar-condicionado, já alugada.