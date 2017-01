Alta no diesel ainda ocorre de forma isolada

00:00 · 07.01.2017

Os postos da Capital já começaram a aumentar o valor do diesel após a Petrobras anunciar reajuste de 6% no preço do combustível nas refinarias na última quinta-feira (5). A maioria dos estabelecimentos, entretanto, ainda permanece com os preços antigos. Dos 12 postos pesquisados pela reportagem em Fortaleza nesta sexta-feira (6), apenas um deles reajustou o preço após o anuncio da Estatal. A alta foi encontrada no posto de bandeira Shell, no cruzamento entre as avenidas Barão de Studart e Antônio Saltes. Lá o preço do diesel subiu de R$ 3,29, para R$ 3,39 da quinta para a sexta, ou seja, reajuste de 3%.

A alta está dentro do que foi projetado para o consumidor final pela Petrobras: 3,8% ou cerca de R$ 0,12 por litro, em média, nas bombas. Os demais postos pesquisados apresentaram preços entre R$ 3,27 e R$ 3,29 o litro, com a exceção do posto de bandeira branca situado no cruzamento entre Barão de Studart e Júlio Ventura. No local, o diesel custa R$ 3,15, mas o preço não deve durar muito, "no máximo uma semana", segundo o subgerente, Luiz Cláudio.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) evitou comentar sobre quando o reajuste do preço do diesel chegará a mais postos, dizendo que eles "são apenas os últimos elos da cadeia comercial" e que "aguarda definições concretas para se pronunciar".